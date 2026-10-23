Luca Niculescu, discuție cu prim-ministrul Ucrainei, la câteva ore după ce încă o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a anunțat vineri, 23 octombrie, pe pagina personală de X, că a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Serhii Koreţki, la câteva ore după ce o navă aflată la 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața, în timp ce alte trei încă sunt dispărute. Premierul român a explicat că cei doi oficiali au convenit să consolideze parteneriatul strategic ale celor două țări vecine, astfel încât securitatea regională să fie întărită.
„Am avut o discuție telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koreţki, despre situația de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, inclusiv în contextul recentelor atacuri asupra navelor comerciale.
Am reafirmat solidaritatea fermă a României față de Ucraina în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale, precum și sprijinul nostru continuu.
Am convenit să consolidăm proiectele noastre comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii și energiei, pentru a spori conectivitatea și securitatea regională.
Parteneriatul nostru strategic oferă cadrul pentru o coordonare strânsă și continuă, inclusiv în ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina – aspect care rămâne o prioritate pe agenda noastră.
Guvernul României rămâne angajat în susținerea aderării Ucrainei la UE”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe X.
Prmierul României a anunțat tot vineri, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, noi dotări suplimentare de care vor beneficia Forțele Navale, în urma demersurilor pe care statul român le-a făcut la nivelul NATO.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia.
Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor.
Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă.
Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.