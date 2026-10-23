Luca Niculescu, discuție cu prim-ministrul Ucrainei, la câteva ore după ce încă o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a anunțat vineri, 23 octombrie, pe pagina personală de X, că a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Serhii Koreţki, la câteva ore după ce o navă aflată la 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața, în timp ce alte trei încă sunt dispărute. Premierul român a explicat că cei doi oficiali au convenit să consolideze parteneriatul strategic ale celor două țări vecine, astfel încât securitatea regională să fie întărită.

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„ Am reafirmat solidaritatea fermă a României față de Ucraina ” / „ Parteneriatul oferă cadrul pentru o coordonare strânsă și continuă”

„Am avut o discuție telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koreţki, despre situația de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, inclusiv în contextul recentelor atacuri asupra navelor comerciale.

Am reafirmat solidaritatea fermă a României față de Ucraina în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale, precum și sprijinul nostru continuu.