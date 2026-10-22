Premierul Luca Niculescu i-a cerut ambasadorului SUA la București mai multe trupe americane în România

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că își dorește consolidarea prezenței militare americane în România. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg. Șeful Guvernului a precizat că relația cu SUA reprezintă o prioritate fundamentală pentru Executivul pe care îl conduce.

Luca Niculescu vrea consolidarea prezenței militare americane în România

Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. Este prima întâlnire cu un ambasador străin de la preluarea mandatului de premier.

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În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat mai multe subiecte, printre care securitatea României, cooperarea în domeniul apărării, investițiile americane și dezvoltarea proiectelor economice comune.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. Darryl Nirenberg.

Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune.

Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri.

L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Şeful Executivului precizează că l-a felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relaţiile româno-americane în numeroase domenii şi pentru colaborarea strânsă cu autorităţile române.

„Am discutat despre securitatea României şi despre importanţa prezenţei militare americane, pentru care am mulţumit şi pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat şi cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române”, spune premierul.

El mai arată că un loc important în discuţie l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului.

„Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiţii americane în România, investiţii care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice şi la crearea de noi locuri de muncă. Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune şi pentru a identifica noi oportunităţi de cooperare”, menţionează premierul Niculescu în mesaj.