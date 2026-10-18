Luca Niculescu, prima reacție după întâlnirea de taină cu miniștrii PSD. Securitatea României, printre punctele discuției. Care este „singurul obiectiv”

Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a transmis un mesaj, după întâlnirea de taină cu PSD de la Vila Lac. Întâlnirea a avut loc în cursul zilei de duminică, 18 octombrie 2026, iar reuniunea s-a produs înaintea audierilor parlamentare de mâine și a votului programat marți.

Luca Niculescu s-a întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern și a discutat despre aplicarea programului de guvernare, securitatea României și diplomația economică. Premierul desemnat de Nicușor Dan a subliniat că membrii cabinetului trebuie să lucreze împreună pentru a găsi soluții concrete. Audierile parlamentare sunt programate luni și marți, urmate de votul de învestitură.

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Ce subiecte s-au discutat în cadrul întâlnirii

Luca Niculescu a susținut că trebuie să se formeze o „singură echipă”, care are un „singur obiectiv”. Acela este de a „face lucrurile să meargă mai bine în România”.

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor.

Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.

România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a transmis Luca Niculescu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto