Premierul desemnat, întâlnire de taină cu miniștrii PSD. Ce pun la cale oficialii

Luca Niculescu și miniștrii social- democrați s-au întâlnit la o vilă de protocol, înainte de învestirea cabinetului, potrivit surselor Gândul. Reuniunea precede audierile de mâine din Parlament și votul programat pentru marți. Tot astăzi, premierul desemnat are programată și semnarea unei înțelegeri politice cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

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Miniștrii PSD îi dau raportul lui Luca Niculescu

Întâlnirea dintre Luca Niculescu și miniștrii PSD, propuși în viitorul cabinet, se desfășoară la Vila Lac 1, din Bulevardul Primăverii. Surse Gândul spun că fiecare ministru îi prezintă prim- ministrului nominalizat prioritățile din programul de guvernare.

Mâine, persoanele nominalizate pentru funcțiile ministeriale se vor prezenta în fața comisiilor parlamentare pentru audieri, urmând ca marți, să se dea și votul de învestitură în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Luca Niculescu, acord de susținere cu PNL

Pe lângă întâlnirea cu viitorii miniștri, Luca Niculescu are programată azi după- amiază și semnarea unei înțelegeri politice cu președintele PNL, Ilie Bolojan, au confirmat aceleași surse Gândul. Documentul stabilește condițiile în care liberalii vor acorda votul de învestitură Guvernului, fără să participe la noua formulă executivă. Conducerea PNL a decis ieri să susțină Cabinetul Niculescu, iar Bolojan a anunțat că acordul va fi semnat azi după-amiază.