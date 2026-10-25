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Luca Niculescu trage un semnal de alarmă, chiar de Ziua Armatei: „Pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles”. Premierul anunță cele trei priorități ale Guvernului pentru Apărarea României

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
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Prim-ministrul Luca Niculescu a participat duminică, 25 octombrie, la ceremoniile organizate în București cu prilejul Zilei Armatei Române. Premierul a fost prezent la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde a adresat un mesaj dedicat eroilor care au oferit țării noastre libertatea și independența. De asemenea, Niculescu a explicat cele trei direcții pe care noul Guvern și le-a asumat în domeniul Apărării. La eveniment, au participat și alți oficiali ai statului român, precum ministrul Apărării, Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, sau șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

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„Respectul față de sacrificiul eroilor nu se exprimă doar prin ceremonile de comemorare

Pe 25 octombrie 1944, Armata Română încheia eliberarea teritoriului național de sub ocupare străină. A fost un moment de curaj, un moment de sacrificiu, pe care avem datoria să nu îl uităm.

Am venit aici la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoștință. Dar și cu conștiința clară a responsabilităților pe care le avem astăzi. 

Ne înclinăm în fața celor care au platit cu viața pentru libertatea și independența României. Dar respectul față de sacrificiul lor nu se exprimă doar prin ceremonile de comemorare. Se exprimă, înainte de toate, prin ceea ce facem astăzi pentru a apăra România și pentru a păstra pacea.

Pentru că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles. La granițele noastre, războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucainei continuă să provoace suferință și distrugere.

Amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziția României, la Marea Neagră, nu obligă la o vigilență permanentă”, a transmis premierul.

Luca Niculescu, mesaj de Ziua Armatei Române

Cele trei priorități pe care Guvernul Niculescu și le-a asumat pentru Apărarea României

„Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul Apărării. 

Prima este modernizarea Armatei Române. Avem nevoie de investiții predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată pentru amenințările actuale. În același timp, aceste investiții trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românești, prin transfer de tehnologie, inovare și locuri de munca. 

A doua este consolidarea alianțelor noastre. România nu este singură. Apartența la NATO și la Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securității noastre. Vom continua să fim un aliat credibil și un factor de stabilitate pe flancul estic și la Marea Neagră.

Iar a treia direcție este respectul față de oamenii în uniformă. Cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veterani noștri”, a explicat Luca Niculescu.

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