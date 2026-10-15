Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 din cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.

Şedinţa BPR de joi, 15 octombrie, de la ora 20:30

1) Scrisoare din partea domnului Luca-Alexandru Niculescu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, prin care înaintează:

1.1.1) Lista Guvernului

1.1.2) Programul de guvernare

2) Repartizarea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului în vederea audierii la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

3) Propuneri privind timpul maxim alocat pentru prezentarea Programului de guvernare, a Listei Guvernului, precum şi pentru participarea parlamentarilor la dezbateri

4) Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 8 septembrie 2026

5) Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4 din 8 septembrie 2026

6) Memorandum intern: Constituirea Grupului de Rugăciune al Parlamentului României în legislatura 2024-2028

7) Desemnarea unui consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Autorităţii de Audit ca urmare a expirării mandatului domnului Vlădescu Lucian Dan

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