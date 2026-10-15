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Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele

Flavius Niculescu
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
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Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 din cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.

Şedinţa BPR de joi, 15 octombrie, de la ora 20:30

1) Scrisoare din partea domnului Luca-Alexandru Niculescu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, prin care înaintează:
1.1.1) Lista Guvernului
1.1.2) Programul de guvernare
2) Repartizarea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului în vederea audierii la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
3) Propuneri privind timpul maxim alocat pentru prezentarea Programului de guvernare, a Listei Guvernului, precum şi pentru participarea parlamentarilor la dezbateri
4) Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 8 septembrie 2026
5) Plângere prealabilă împotriva Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4 din 8 septembrie 2026
6) Memorandum intern: Constituirea Grupului de Rugăciune al Parlamentului României în legislatura 2024-2028
7) Desemnarea unui consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Autorităţii de Audit ca urmare a expirării mandatului domnului Vlădescu Lucian Dan

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Programul de Guvernare al Guvernului Luca Niculescu poate fi consultat aici

Lista de miniștri a Guvernului Luca Niculescu

  • Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)
  • Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)
  • Finanțe: Alexandru Nazare (independent)
  • Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)
  • Justiție: Radu Marinescu (PSD)
  • Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)
  • Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)
  • Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)
  • Energie: Dumitru Chisăliță (independent)
  • Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
  • Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)
  • Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)
  • Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
  • Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)
  • Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)
  • Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)
  • Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)
  • Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

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