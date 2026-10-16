Luca Niculescu și ministrul desemnat al Educației s-au întâlnit la un restaurant din Capitală. Ce au discutat

Premierul desemnat Luca Niculescu a discutat cu jurnaliștii vineri seară, la ieșirea dintr-un restaurant din Capitală, unde luase masa alături de Sorin Costreie, propus pentru funcția de ministru al Educației. Ministrul propus de Nicușor Dan, care și-a depus ieri programul de guvernare, a declarat că a discutat cu Sorin Costreie despre prioritățile din învățământ.

Printre problemele menționate se numără abandonul școlar ridicat, rezultatele slabe la testele PISA și nivelul mare al analfabetismului funcțional.

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„Am discutat tocmai despre câteva dintre prioritățile pe care le avem pentru că, după cum știți, România are o rată mare a abandonului școlar. Stăm foarte prost la testele PISA. Există un analfabetism funcțional mare”, a spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu a transmis un mesaj parlamentarilor care îi vor acorda votul

De asemenea, Luca Niculescu s-a adresat și parlamentarilor care îi vor acorda votul pentru învestitură. Acesta le-a mulțumit parlamentarilor care înțeleg gravitatea situației și a cerut sprijin pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat a invocat nevoia urgentă de rectificare bugetară și de adoptare a bugetului, în contextul apropierii iernii. Audierile miniștrilor sunt programate luni și marți, când este așteptat și votul.

„Eu le mulțumesc tuturor parlamentarilor care înțeleg că situația este foarte gravă, că avem nevoie de un guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget și sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus și luni vor fi audierile, vor continua și marți, și marți vor fi voturi”, a spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu a explicat că Marian Neacșu va ocupa funcțiile de vicepremier și ministru de Interne în noul guvern. Premierul desemnat a invocat experiența acestuia, care a fost vicepremier și ministru în mai multe guverne din ultimii ani.

„A fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani. Este un om competent în administrația română și va fi vicepremier și ministru de Interne în acest guvern”, a mai spus Luca Niculescu.

Sursă video: TVR Info