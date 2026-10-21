Luca Niculescu, așteptat la Chișinău în următoarele zile. Premierul moldovean: „Suntem foarte entuziasmați de acest nou început”

Noul premier al României, Luca Niculescu, este așteptat la Chișinău, în următoarele zile. Întâlnirea a fost convenită marți seara, în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Executivul Republicii Moldova a anunțat miercuri că premierul Vasile Tofan și omologul său român, Luca Niculescu, au convenit, în timpul unei convorbiri telefonice purtate marți seară, să se întâlnească la Chișinău în următoarea perioadă. Vasile Tofan l-a felicitat pe noul prim-ministru al României pentru preluarea mandatului și l-a invitat la Chișinău.

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„Am convenit să ne întâlnim la Chișinău, cât de curând, chiar în următoarele zile”, a adăugat el.

Amintim că și Vasile Tofan a ales Bucureștiul pentru prima sa vizită oficială în calitate de prim-ministru, efectuată acum circa trei luni, reconfirmând o tradiție deja consacrată în diplomația dintre cele două state.