Luca Niculescu și Nicușor Dan, discursuri în oglindă la intrarea în mandat: „De mâine, la muncă!”/„Ne punem imediat pe treabă!”

Nicușor Dan și Luca Niculescu au transmis același mesaj la început de mandat, la un an și cinci luni distanță. În seara de 18 mai 2025, imediat după victoria în alegerile prezidențiale, Nicușor Dan le-a cerut românilor să treacă repede de la bucuria victoriei la muncă. Pe 20 octombrie 2026, imediat după învestirea Guvernului, Luca Niculescu a venit cu un îndemn identic: „Ne punem imediat pe treabă”.

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Nu va fi ușor, va fi…

Pe 18 mai 2025, după victoria în alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a susținut un discurs în care le-a mulțumit românilor care au susținut schimbarea și a vorbit despre responsabilitatea care vine odată cu noua etapă politică. Președintele, care nu își preluase oficial mandatul, a pus accentul pe implicarea cetățenilor în viața publică și pe nevoia ca specialiștii, reprezentanții societății civile și oamenii noi din politică să contribuie la dezvoltarea României.

„Este victoria a mii și mii de oameni. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile acestea, pentru că vom avea, împreună, multe de traversat. Dar ceea ce ați făcut voi, ca societate, în aceste săptămâni, a fost extraordinar: ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți mai departe. E victoria voastră”, a declarat Nicușor Dan în seara victoriei.

De asemenea, acesta a subliniat că rezultatul scrutinului nu reprezintă un punct final, ci începutul unei noi etape pentru România. În discursul său, acesta a făcut apel la implicarea celor care își doresc schimbări în administrație și în viața politică.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România”.

La finalul discursului, președintele ales a lansat un apel simplu, dar ferm: „Să continuăm să credem în România. Și de mâine – la muncă!”

„Ne apucăm de lucru din această seară”

La mai bine de un an și jumătate după discursul victorios al lui Nicușor Dan, Luca Niculescu a transmis un mesaj similar, imediat după rezultatele votului pentru învestirea noului Executiv.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celor care au votat acest guvern, chiar dacă și-au exprimat rezervele și unii dintre ei au anunțat că vor fi în opoziție (…) Este un moment important în România. Ieșim după aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă”, a declarat premierul.

Luca Niculescu a reluat ideea și într-un mesaj publicat pe Facebook, după votul din Parlament: „Ne apucăm de lucru din această seară”.