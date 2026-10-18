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Lucian Mîndruță a găsit vinovații pentru valul de proteste violente care a cuprins Europa: Donald Trump și rușii

Lucian Mîndruță a găsit vinovații pentru valul de proteste violente care a cuprins Europa: Donald Trump și rușii
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Lucian Mîndruță pune violențele din Europa pe seama radicalizării politice și a războiului hibrid, despre care sugerează că este alimentat de propaganda rusească și de „magaioți”, cu referire la mișcarea MAGA din SUA, al cărei exponent principal este președintele american Donald Trump

Într-o postare pe rețelele sociale, jurnalistul critică atât extrema stângă, cât și extrema dreaptă. Totodată, pe susținătorii lui Donald Trump îi ironizează pentru discursul lor împotriva socialismului. În opinia sa, confruntarea dintre cele două tabere a devenit un instrument de destabilizare a societăților occidentale.

”Franța arde și cu gaz rusesc. Pentru că ani buni, trolii ei au hrănit pofta de distrugere a civilizației vestice a celor două extreme. Comunismul și fascismul, în formele lor actuale (stânga woke obsedată de viitorul comunist și dreapta nostalgică blocată în trecutul white supremacist) și-au dat mâna să își justifice una alteia excesele.

Și-abia acum au devenit indispensabile una alteia. Magaioții ne apără de relele socialismului utopic. Stângiștii de rasismul inerent al șoferilor de camion din Kentucky. Și nici nu vreau să încep discuția despre Palestina. Dar să revin. Ambele mișcări au nuanțe mistice. Devianții de dreapta se zbat să facă din cruce sabie. Iar pseudomarxiștii tocmai au terminat de canonizat Bunul Sălbatic al lui Rousseau, marele opozant al civilizației democratice, a scris Mîndruță pe pagina sa de Facebook.

Rușii, indicați drept beneficiari ai radicalizării societăților occidentale

Jurnalistul susține că discursurile extremiste sunt amplificate prin rețele de conturi care operează pe platforme precum Telegram, X și Signal. Potrivit acestuia, milioane de conturi din Asia ar contribui la răspândirea mesajelor radicale, profitând de costurile reduse ale unor astfel de operațiuni.

”Dar suntem puțini care râdem de ele. Pentru că ambele mișcări sunt ajutate – mergeți pe telegram, x, signal – de sisteme de amplificare a acestui delir, cu ajutorul a milioane de conturi bazate prin Asia, unde trolii sunt mai ieftini și mai muncitori. Oamenii din stradă sunt reali însă. Și da, în mintea lor e ură.

Și abia după ea recunoști o operațiune reușită de război hibrid. Una care a transformat francezi cu barbă și ochelari și lecturi din Coran sau Vechiul Testament sau Capitalul lui Marx … în drone Shahed!”, a mai scris Lucian Mândruță.

În viziunea lui Lucian Mîndruță, propaganda rusească și radicalizarea politică, inclusiv cea asociată mișcării lui Donald Trump, contribuie la climatul de ostilitate din Europa.

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