„Nu mai luați sfaturi medicale de pe Facebook!” Acest refren a fost rostit obsesiv ani de zile în perioada pandemiei de jurnalistul Lucian Mândruță, care a ajuns acum să ceară sfaturi de slăbit „bazat pe injecții” chiar de pe Facebook. Cum a ajuns un mega-influencer să deschidă un asemenea subiect controversat? Secțiunea de comentarii este plină de „idei și tratamente”, care ar putea să inspire mai mulți oameni să apeleze la tratamente interzise în România.

„Cum v-a mers cu injecțiile de slăbit?”

„Dragilor, am nevoie de experiența voastră cu slăbitul bazat pe injectii. Dacă nu știți la ce mă refer – e vorba de tratamentele astea moderne cu agoniști de GLP1, făcute de vreo două mari companii farma. Nu le dau numele aici, că nu e publicitate.” Acesta s-a arătat interesat și de costul procedurilor, dar și de efectele secundare:

„Chiar întreb pentru cineva apropiat cum v-a mers cu injecțiile de slăbit, cât costă pe lună (că poate sunteți în țări diferite) și mai ales dacă sunt efecte secundare notabile.”

Comentarii: „Era să mor. Nu recomand” / „Am slăbit 10 kg. Funcționează” Postarea a generat sute de comentarii în care utilizatorii au început să recomande diferite tratamente și medicamente, unele chiar controversate.

„Doar medicii sunt în măsură să recomande”

Ironia situației este că în trecut, Mîndruță a condamnat în repetate rânduri, de-a lungul pandemiei, persoanele care puneau la îndoială vaccinul anti-COVID și care își puneau diagnostice de pe Google. De această dată, el însuși cere sfaturi medicale pe Facebook, în condițiile în care soția sa este medic.

Sursa foto: Facebook Lucian Mîndruță