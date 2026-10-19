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„Lunea groazei” în nordul Capitalei. Este haos în trafic pe platforma Pipera, în prima zi lucrătoare cu sens unic pe Dimitrie Pompeiu. Calvarul va dura peste două luni

Nicolae Oprea
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Este haos luni pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din nordul Capitalei, acolo unde de sâmbătă, de pe 17 octombrie, se circulă pe un singur sens. Coada de mașini este infernală, iar timpul de așteptare pentru parcurgerea șoselei este de aproximativ o oră.

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Introducerea sensului unic pe Dimitrie Pompeiu a creat haos în trafic în toată zona de nord a Capitalei. De exemplu, șoferii care au intrat în București dinspre A3 au așteptat chiar și o oră și jumătate ca să treacă de intersecția cu Șoseaua Petricani.

Sensul unic de pe „Pompeiu” va fi instituit până pe 31 decembrie 2026.

Bulevardul Dimitrie Pompeiu, blocat până pe 31 decembrie 2026

„Sens unic pe Bd. Dimitrie Pompeiu, pe o lungine de 600 m, din cei aproape 2 km cât măsoară artera, timp de două luni: din 17 octombrie până pe 31 decembrie. Este vorba despre bucata dinspre Str. George Constantinescu către Șos. Petricani. Aici constructorul trebuie să înlocuiască conducta de distribuție a apei potabile, veche de 53 de ani, căminele de vane, branșamentele și hidranții. Acestea se află între carosabil și linia de tramvai”, a anunțat recent Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, restricția a fost decisă împreună cu Brigada Rutieră și va intra în vigoare de sâmbătă.
Lucrările fac parte din Lotul 6 de modernizare linie tramvai.

Cum se va circula pe Dimitrie Pompeiu

  • Sens permis: dinspre Str. George Constantinescu către Șos. Petricani, pe o singură bandă;
  • Sens închis: dinspre Șos. Petricani către Str. Barbu Văcărescu. Se închide banda de lângă linia de tramvai;
  • Rută ocolitoare pentru cei care vin dinspre Șos. Petricani: Șos. Petricani → Șos. Fabrica de Glucoză → Str. George Constantinescu → Bd. Dimitrie Pompeiu;
  • Pe ultimele două tronsoane, vehiculele care merg spre Șos. Petricani, inclusiv autobuzele, intră în intersecție prin viraj la dreapta.

Pasajul Petricani mai are de așteptat

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a explicat, vineri, în emisiunea „Cu Gândul la București”, când vor începe lucrările la pasajul care va traversa calea ferată de pe Șoseaua Petricani, dar și intersecțiile de pe aceeași șosea, care în prezent sunt blocate, respectiv cea cu Dimitrie Pompeiu și ce cea cu Fabrica de Glucoză.

Pasajul va fi extrem de util în această zonă, unde de luni este haos.

„Estimez că într-un an de zile vom avea contract de proiectare. Proiectarea va dura între 6 luni și 8 luni. Opt luni este termenul pesimist, cu licitația încă un an. Ar putea demara lucrările undeva în 2029. Este un proiect extrem de complicat, extrem de costisitor. Gândiți-vă la faptul că în această zonă trebuie să trecem nu doar peste calea ferată, ci și peste celelalte noduri rutiere. Este vorba de intersecția Șoselei Petricani cu Fabrica de Glucoză, dar și intersecția Șoselei Petricani cu Dimitrie Pompeiu. Sunt soluții de trafic complicate, cu descărcări de trafic complicate. Acest parteneriat s-a încercat și în 2016, dar nu s-a reușit”, a precizat Hopincă, care a mai menționat faptul că proiectul „este absolut vital să începem acest proiect, pentru că în relația dintre Sectorul 2 și Voluntari, zilnic, este un trafic imens, iar bariera este un baraj în trafic extrem de important”.

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