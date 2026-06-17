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Mai mulți agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei au fost puși sub control judiciar. Faptele lor sunt de luare de mită și abuz în serviciu

Adina Anghelescu
Mai mulți agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei au fost puși sub control judiciar. Faptele lor sunt de luare de mită și abuz în serviciu
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia
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Patru agenți de poliție de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București-Brigada Rutieră sunt cercetați de procurorii de la PTB pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu.

Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ieri a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost efectuată o percheziție domiciliară la locuința unuia dintre inculpați. Pentru patru dintre agenți au fost emise mandate de aducere.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada iulie 2021-decembrie 2025, inculpații, în calitate de agenți de poliție rutieră , au pretins și, în majoritatea cazurilor, au primit de la conducători auto opriți în trafic sume de bani sau alte foloase pentru a nu constata ori sancționa abaterile rutiere săvârșite de aceștia. Aceste fapte au fost reținute ca infracțiuni de luare de mită. În cele mai multe situații, șoferii nu au mai primit amenzile ori sancțiunile complementare prevăzute de lege, precum suspendarea dreptului de a conduce, reținerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare. Prin această conduită, inculpați au afectat interesul statului de a asigura respectarea normelor rutiere și au creat un folos necuvenit conducătorilor auto, constând în evitarea consecințelor legate de abaterile comise, fiind reținută și infracțiunea de abuz în serviciu”.

Ancheatorii afirmă că au existat situații în care, fără a rezulta pretinderea sau primirea unor sume de bani sau foloase necuvenite, inculpații nu au aplicat sancțiunile legale conducătorilor auto opriți în trafic, astfel că aceste fapte au fost reținute doar ca abuz în serviciu.

Unul dintre agenți are 39 de ani și e cercetat pentru șase infracțiuni de luare de mită și cinci infracțiuni de abuz în serviciu. Sumele pretinse de la șoferi opriți în trafic au variat între 200 de lei și 3000 de lei. In schimbul mitei, agentul nu a aplicat cicio sancțiune sau a fost mai blând, aplicând avertisment în locul amenzii. Mai mult, în unele cazuri, nu a suspendat dreptul de a conduce, reținerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare.

Un alt agent în vîrstă de 28 de ani e acuzat de două infracțiuni de luare de mită și două de abuz în serviciu, fapte săvârșite în decembrie 2025. Și el a primit sumele de 3000 de lei și alte 200 de lei. Colegul lor, de 49 de ani, e cercetat pentru două infracțiuni de abuz în serviciu comise în 16.11.2025 . Nu a pretins sume de bani, dar nu a aplicat sacțiunile legale corespunzătoare. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Trei agenți au fost reținuți pentru 24 de ore, dar Tribunalul București a respins propunerea de arestare a acestora și a dispus aceeași măsură a controlului judiciar . Alți doi agenți au fost puși în libertate prin decizia de azi a judecătorului TMB.

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