Godină se laudă că el i-a făcut lui Dan Tanasă plângerea penală care a stat la baza trimiterii în judecată a deputatului

Fostul polițist Marian Godină anunță, joi, că el este cel care a depus plângerea penală împotriva parlamentarului AUR Dan Tanasă, trimis în judecată de Parchetul General în legătură cu postările sale de pe Facebook în care îi îndemna pe români să boicoteze muncitoriu imigranți.

Dan Tanasă va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

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Marian Godină: „Eu sunt cel care a făcut plângerea penală”

Marian Godină transmite că el este cel care a depus plângerea penală împotriva deputatului AUR. El susține că, după depunerea plângerii, a fost hărțuit în mod constant de apropiații parlamentarului și anunță că va face noi demersuri în acest sens.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat azi un comunicat prin care a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare.

Este vorba de deputatul Dan Tanasă, iar eu sunt cel care a făcut plângerea penală împotriva acestuia.

Din acel moment, am fost hărțuit în mod constant de prietenuii acestui ins, așa că voi face noi demersuri în acest sens, mai ales că am lucrat la asta în ultima vreme”, transmite Marian Godină.

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Mesajul publicat de Dan Tănasă care a dus la trimiterea în judecată

Pe 19 august 2025, Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj în care îndemna românii să respingă comenzile livrate de imigranți: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Parchetul arată că, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

După mesajul postat de Dan Tanasă pe Facebook, fostul polițist Marian Godină anunța că a depus o plângere penală împotriva parlamentarului AUR.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violență, ură sau discriminare» prevăzute de art. 369 din Codul Penal”, nota Godină.

Peste o săptămână, Dan Tanasă preciza că nu va „tăcea” atunci când „românii sunt batjocoriți în propria lor țară”.

„Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și, dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, sublinia deputatul AUR.