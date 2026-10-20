Mașină în flăcări pe Calea Vitan din Capitală. Traficul a fost restricționat

Un alt incident rutier a avut loc în Capitală. O mașină a luat foc și a ars ca o torță pe Calea Vitan, sensul de mers dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Calea Dudeşti. Nu au fost înregistrate victime.

La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție. Brigada Rutieră a fost sesizată de incident printr-un apel 112, în jurul orei 09:05.

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„La data de 20.10.2026, în jurul orei 09:05 Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe Calea Vitan o maşină a luat foc. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar în urma evenimentului au rezultat exclusiv pagube materiale. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a intervenit pentru lichidarea incendiului.

Pe timpul intervenției au fost aplicate restricții pe Calea Vitan, sensul de mers dinspre Şos. Mihai Bravu către Calea Dudeşti”, a transmis Brigada Rutieră.

În urma incidentului, două linii STB au fost blocate, iar polițiștii au dirijat traficul pentru intervenția pompierilor. Ulterior, STB a transmis că liniile 123 și 619 și-au reluat circulația. Incidentul a avut loc în proximitatea Casei de Pensii.

Accident grav în Buftea

Vă reamintim că marți, 20 octombrie, un alt incident rutier a avut loc în proximitatea Capitalei. Două persoane au decedat, iar alte 18 au fost preluate de echipajele medicale, după un accident grav între un microbuz cu persoane și o autobasculantă. ISU București-Ilfov anunță că două persoane au fost intubate. Victimele au fost transportate către mai multe unități medicale din București și Ilfov. Persoanele au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar, Spitalul Central Județean Ilfov.

Potrivit unor surse judiciare, în microbuz s-ar fi aflat un număr mai mare de persoane față de cel admis (numărul admis ar fi de 16 persoane).