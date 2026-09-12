Accident cu o ambulanță în Capitală. Sunt două victime

O ambulanță a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în București, evenimentul soldându-se cu doi răniți.

„La data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 12:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șos. Vitan-Bârzești.

Din primele informații, conducătorul unei ambulanțe, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Șos. Vitan-Bârzești, dinspre Splaiul Unirii către Str. Iuliu Hațieganu, în zona imobilului cu nr. 9A, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit gardul unei proprietăți.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea a două persoane, acestea fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul ambulanței a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, anunță Brigada Rutieră a Capitalei.