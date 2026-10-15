Prima pagină » Actualitate » Mașinile chinezești ar putea ajunge la 20% din piața auto europeană. Ce se întâmplă cu vehiculele blocate în porturi

Mașinile chinezești ar putea ajunge la 20% din piața auto europeană. Ce se întâmplă cu vehiculele blocate în porturi

Elena Popescu
Mașinile chinezești ar putea ajunge la 20% din piața auto europeană. Ce se întâmplă cu vehiculele blocate în porturi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Constructorii auto chinezi câștigă teren într-un ritm accelerat pe piața europeană, iar adevărata amploare a exporturilor din China ar putea fi mult mai mare decât indică statisticile oficiale privind înmatriculările.

Un studiu realizat de banca UBS, consultat de Profit.ro, arată că volumul vehiculelor exportate către Europa este de aproximativ două ori mai mare decât cel reflectat în înmatriculări. În condițiile în care numeroase automobile sunt blocate în lanțurile logistice, cota de piață a mărcilor chinezești ar putea urca până la 20% spre finalul anului 2026.

Potrivit analizei UBS, diferența dintre numărul vehiculelor expediate din China și cel al automobilelor efectiv înmatriculate în Europa este considerabilă. Explicația ar fi legată, în principal, de blocajele logistice care împiedică transportul rapid al mașinilor din porturi către distribuitorii și dealerii europeni. Astfel, o parte importantă a vehiculelor importate nu a ajuns încă la cumpărătorii finali și nu apare în statisticile privind înmatriculările.

Studiu UBS: Mașinile chinezești ar putea ajunge la o cotă de piață de 20%

Potrivit studiului citat de Profit.ro, depășirea blocajelor logistice ar putea produce o creștere puternică a înmatriculărilor în ultimele luni ale anului. Într-un asemenea scenariu, cota de piață a mărcilor chinezești ar putea ajunge la aproximativ 20%, aproape dublu față de nivelul record înregistrat în august.

Datele arată că producătorii chinezi au atins în luna august o cotă de piață de 11,7%, dacă sunt incluse toate mărcile grupului Geely, în timp ce media cumulată de la începutul anului a depășit 9%.

Estimarea de 20% reprezintă însă un scenariu posibil, dependent de capacitatea companiilor de a rezolva problemele de transport și distribuție, nu o cotă de piață deja atinsă. În prezent, producătorii chinezi caută soluții pentru accelerarea transportului vehiculelor din porturi către piețele Uniunii Europene.

În schimb, creșterea rapidă a vânzărilor de automobile chinezești pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor europene, care încearcă să protejeze industria auto a Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția, într-un discurs susținut în Parlamentul European, asupra deficitului comercial al Uniunii Europene în relația cu China, inclusiv în sectorul automobilelor.

Uniunea Europeană a solicitat Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride, pentru a evita escaladarea conflictului comercial.

Record pentru mărcile chinezești: aproape 100.000 de mașini înmatriculate într-o singură lună

În august 2026, mărcile chinezești au înmatriculat aproximativ 97.000 de autoturisme pe piețele europene, în creștere cu aproape 90% față de aceeași lună a anului precedent. Cota de piață a ajuns la 11,7%, cel mai ridicat nivel lunar înregistrat de la intrarea constructorilor chinezi pe piața europeană.

În primele opt luni ale anului, mărcile chinezești au depășit pragul de 900.000 de vehicule înmatriculate, cu un avans de peste 100% comparativ cu perioada similară din 2025. Cota de piață cumulată a depășit 9%, în creștere cu peste patru puncte procentuale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
09:38
Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
DECES Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
09:25
Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
EDUCAȚIE 10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
08:56
10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
Singura localitate din România cu divorțul interzis de lege. Soții care se certau erau închiși împreună într-o cameră, până se împăcau
08:45
Singura localitate din România cu divorțul interzis de lege. Soții care se certau erau închiși împreună într-o cameră, până se împăcau
ULTIMA ORĂ Alertă în Marea Neagră. Incendiu la bordul unei nave aflată în apropiere de Sulina. 8 persoane sunt date dispărute
08:20
Alertă în Marea Neagră. Incendiu la bordul unei nave aflată în apropiere de Sulina. 8 persoane sunt date dispărute
REACȚIE Groenlanda îi pune frână lui Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. „Suntem foarte departe, ar putea dura ani”
08:15
Groenlanda îi pune frână lui Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. „Suntem foarte departe, ar putea dura ani”
Mediafax
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Calitatea locurilor de muncă s-a îmbunătățit, arată un raport al Comisiei Europene
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Fermierii români, prinși în labirintul birocrației europene. Bruxelles-ul ia în calcul simplificarea celor 50.000 de reguli prevăzute de Politica Agricolă Comună
09:47
Fermierii români, prinși în labirintul birocrației europene. Bruxelles-ul ia în calcul simplificarea celor 50.000 de reguli prevăzute de Politica Agricolă Comună
VIDEO Ion Cristoiu: Luca Niculescu – premierul Punga de la Supermarket
09:15
Ion Cristoiu: Luca Niculescu – premierul Punga de la Supermarket
REACȚIE Petrișor Peiu susține că Europa este învinsă economic de propriile guverne și de Comisia Europeană. Ce argumente are
09:13
Petrișor Peiu susține că Europa este învinsă economic de propriile guverne și de Comisia Europeană. Ce argumente are
MILITAR Cum va reacționa Israelul dacă rebelii Houthi vor redeschide frontul sudic și vor ataca orașul Eilat. Cel mai pesimist scenariu, luptele urbane
09:00
Cum va reacționa Israelul dacă rebelii Houthi vor redeschide frontul sudic și vor ataca orașul Eilat. Cel mai pesimist scenariu, luptele urbane
RĂZBOI Criza din Golful Persic se intensifică. Două nave comerciale au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz după ce au fost atacate cu proiectile iraniene
08:54
Criza din Golful Persic se intensifică. Două nave comerciale au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz după ce au fost atacate cu proiectile iraniene
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul
08:28
Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul

Cele mai noi

Trimite acest link pe