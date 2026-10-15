Mașinile chinezești ar putea ajunge la 20% din piața auto europeană. Ce se întâmplă cu vehiculele blocate în porturi

Constructorii auto chinezi câștigă teren într-un ritm accelerat pe piața europeană, iar adevărata amploare a exporturilor din China ar putea fi mult mai mare decât indică statisticile oficiale privind înmatriculările.

Un studiu realizat de banca UBS, consultat de Profit.ro, arată că volumul vehiculelor exportate către Europa este de aproximativ două ori mai mare decât cel reflectat în înmatriculări. În condițiile în care numeroase automobile sunt blocate în lanțurile logistice, cota de piață a mărcilor chinezești ar putea urca până la 20% spre finalul anului 2026.

Potrivit analizei UBS, diferența dintre numărul vehiculelor expediate din China și cel al automobilelor efectiv înmatriculate în Europa este considerabilă. Explicația ar fi legată, în principal, de blocajele logistice care împiedică transportul rapid al mașinilor din porturi către distribuitorii și dealerii europeni. Astfel, o parte importantă a vehiculelor importate nu a ajuns încă la cumpărătorii finali și nu apare în statisticile privind înmatriculările.

Studiu UBS: Mașinile chinezești ar putea ajunge la o cotă de piață de 20%

Potrivit studiului citat de Profit.ro, depășirea blocajelor logistice ar putea produce o creștere puternică a înmatriculărilor în ultimele luni ale anului. Într-un asemenea scenariu, cota de piață a mărcilor chinezești ar putea ajunge la aproximativ 20%, aproape dublu față de nivelul record înregistrat în august.

Datele arată că producătorii chinezi au atins în luna august o cotă de piață de 11,7%, dacă sunt incluse toate mărcile grupului Geely, în timp ce media cumulată de la începutul anului a depășit 9%.

Estimarea de 20% reprezintă însă un scenariu posibil, dependent de capacitatea companiilor de a rezolva problemele de transport și distribuție, nu o cotă de piață deja atinsă. În prezent, producătorii chinezi caută soluții pentru accelerarea transportului vehiculelor din porturi către piețele Uniunii Europene.

În schimb, creșterea rapidă a vânzărilor de automobile chinezești pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor europene, care încearcă să protejeze industria auto a Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția, într-un discurs susținut în Parlamentul European, asupra deficitului comercial al Uniunii Europene în relația cu China, inclusiv în sectorul automobilelor.

Uniunea Europeană a solicitat Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride, pentru a evita escaladarea conflictului comercial.

Record pentru mărcile chinezești: aproape 100.000 de mașini înmatriculate într-o singură lună

În august 2026, mărcile chinezești au înmatriculat aproximativ 97.000 de autoturisme pe piețele europene, în creștere cu aproape 90% față de aceeași lună a anului precedent. Cota de piață a ajuns la 11,7%, cel mai ridicat nivel lunar înregistrat de la intrarea constructorilor chinezi pe piața europeană.

În primele opt luni ale anului, mărcile chinezești au depășit pragul de 900.000 de vehicule înmatriculate, cu un avans de peste 100% comparativ cu perioada similară din 2025. Cota de piață cumulată a depășit 9%, în creștere cu peste patru puncte procentuale.