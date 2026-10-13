Fondul Monetar Internațional schimbă radical prognoza pentru România. Economia intră în recesiune în 2026, inflația urcă la 8,2%

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a înrăutățit puternic estimările pentru economia României. Perspectivele se deteriorează și în privința inflației, șomajului și deficitului de cont curent, iar revenirea așteptată în 2027 va fi mai lentă decât estima anterior instituția financiară.

Noua prognoză marchează o schimbare semnificativă față de estimările FMI din primăvară. Dacă atunci instituția anticipa că produsul intern brut al României va avansa cu 0,7% în 2026, cea mai recentă evaluare indică o scădere economică de 0,5%, notează profit.ro.

Revizuirea, de 1,2 puncte procentuale, plasează România în scenariul recesiunii în acest an și este în linie cu cea mai recentă estimare a Băncii Mondiale, care și-a redus, la rândul său, prognoza pentru economia românească.

Următoarea evaluare importantă va veni din partea Comisiei Europene, care urmează să publice luna viitoare noile previziuni economice. În raportul precedent, din luna mai, Executivul comunitar anticipa pentru România o creștere modestă, de 0,1% în 2026.

FMI taie și prognoza pentru 2027

Nici revenirea de anul viitor nu ar urma să fie atât de puternică precum se anticipa inițial. FMI estimează acum că economia României va crește cu 2,2% în 2027, după ce prognoza anterioară indica un avans de 2,5%. În același timp, presiunile asupra prețurilor vor rămâne ridicate. Inflația medie este estimată la 8,2% în 2026, peste nivelul de 7,8% anticipat în primăvară.

Pentru 2027, FMI vede o temperare a inflației până la 4,1%, însă și această estimare este mai ridicată decât cea anterioară, de 3,9%.

Perspectivele se deteriorează și pe piața muncii. FMI estimează o rată a șomajului de 6,5% în 2026, după nivelul de 6,1% înregistrat în 2025. Prognoza anterioară a instituției indica pentru acest an un șomaj de 6%.

În același timp, deficitul de cont curent ar urma să ajungă la 7% din PIB în 2026, cu 0,2 puncte procentuale peste estimarea precedentă. Pentru 2027, FMI anticipează o reducere a acestuia la 6,7% din PIB.

Economia mondială rezistă. Investițiile în AI susțin creșterea

În contrast cu revizuirea puternică în jos pentru România, FMI și-a menținut prognoza privind economia mondială. Creșterea globală este estimată la 3,1% în 2026, susținută inclusiv de investițiile masive în inteligență artificială, infrastructură și echipamentele hardware asociate acesteia. În 2027, economia mondială ar urma să accelereze la 3,4%, aproape de avansul de 3,5% înregistrat anul trecut.

Instituția identifică două forțe majore care remodelează în prezent economia mondială: geopolitica și tehnologia. Conflictele militare și tensiunile comerciale generează șocuri care se transmit în economie inclusiv prin prețurile energiei și inflație.

”Geopolitica își găsește cea mai recentă și acută manifestare în conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce ostilitățile din alte regiuni și tensiunile din relațiile comerciale internaționale continuă să umbrească activitatea economică”, avertizează FMI.