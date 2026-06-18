Medicul Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătăţii şi fost director al Maternităţii Giuleşti, a murit la vârsta de 81 de ani

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătăţii şi fost director al Maternităţii Giuleşti, a murit, azi, la vârsta de 81 de ani, scrie News.ro. Vreme de aproape trei decenii, el a condus Maternitatea Giuleşti şi a contribuit la dezvoltarea reproducerii umane asistate în România, fiind implicat în realizarea unora dintre primele succese ale fertilizării in vitro.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti îşi exprimă profundul regret faţă de trecerea în nefiinţă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalităţile marcante ale medicinei româneşti, care şi-a dedicat întreaga viaţă profesiei medicale, educaţiei şi îngrijirii pacientelor”, a transmis, azi, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a decedat la vârsta de 81 de ani.

„Prin activitatea sa de excepţie în domeniul obstetricii şi ginecologiei, prin contribuţiile aduse dezvoltării reproducerii umane asistate şi prin formarea a numeroase generaţii de medici, Bogdan Marinescu a lăsat o amprentă profundă asupra medicinei româneşti. De numele său se leagă repere importante ale specialităţii, precum şi dezvoltarea unor domenii de avangardă în practica medicală din România”, a mai spus sursa citată.

De asemenea, medicii din Bucureşti au transmis condoleanţe familiei, colegilor, colaboratorilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat.

Un mesaj asemănător a fost transmis şi de colectivul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Giuleşti.

„Timp de aproape trei decenii, a condus Maternitatea Giuleşti, transformând-o într-un reper naţional al obstetricii, ginecologiei şi medicinei reproducerii. Sub îndrumarea sa, generaţii de medici au fost formate în spiritul excelenţei profesionale, al disciplinei şi al respectului faţă de pacient. Vizionar şi pionier, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit decisiv la dezvoltarea reproducerii umane asistate în România, fiind implicat în realizarea unora dintre primele succese ale fertilizării in vitro din ţara noastră. Prin activitatea sa, mii de familii au primit şansa de a deveni părinţi, iar medicina reproductivă românească a câştigat recunoaştere şi prestigiu”, se arată în mesajul medicilor de la Maternitatea Giuleşti.

De precizat este că, prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a fost ministru al Sănătăţii şi director al Maternităţii Giuleşti.