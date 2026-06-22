Acordul comercial UE – Mercosur este tot mai contestat și a declanșat reacții puternice în întreg blocul comunitar. Mai multe state membre, printre care Austria, Franța și Germania, au cerut măsuri imediate autorităților europene pentru protejarea agriculturii blocului comunitar. La rândul lor, fermierii au solicitat măsuri concrete în relația cu statele Mercosur, în condițiile în care au început să apară nereguli în anumite sectoare. Grecia a acuzat deja Brazilia că i-a trimis carne contaminată cu salmonella, în cadrul primului lot trimis în Europa sub egida Mercosur. Acordul poate fi o mare oportunitate, dar și un mare risc pentru țara noastră, explică pentru Gândul cunoscutul economist Cristian Socol.

UE se află în centrul unui scandal după cazul cărnii braziliene contaminate

Uniunea Europeană este a doua piață mondială pentru carnea provenită din America de Sud.

După scandalul din Grecia, Uniunea Europeană a eliminat Brazilia de pe lista țărilor autorizate să vândă carne și alte produse de origine animală către blocul comunitar, începând din luna septembrie 2026. Argentina, Paraguay și Uruguay rămân autorizate să vândă pe piața europeană.

Blocul comunitar a cerut dovezi privind respectarea regulilor împotriva antimicrobienelor utilizate la animale. Partea braziliană nu le-a putut demonstra, potrivit CPG.

Piață comună pentru mai bine de 700 milioane de consumatori

Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și Mercosur a intrat provizoriu în vigoare la data de 1 mai. Documentul prevede eliminarea treptată a taxelor de import pentru peste 91% dintre mărfurile exportate de UE către statele Mercosur, deschizând astfel o piață comună de peste 700 de milioane de consumatori.

În replică la acuzațiile fermierilor, reprezentanții UE afirmă că sectoarele agroalimentare sensibile beneficiază de măsuri de protecție adecvate. Mai precis, prin contingente tarifare atent calibrate, un mecanism de salvgardare considerat fără precedent și controale consolidate pentru produsele importate.

Uniunea Europeană este a 3-a destinație ca mărime pentru carnea de vită braziliană exportată, după China și Statele Unite. Pentru carne însă, este a doua piață.

Grecia acuză Brazilia că a trimis carne contaminată, din primul lot sub egida Mercosur

Luna trecută, Grecia a acuzat faptul că 80% din primele loturi de pui congelați care au ajuns din Brazilia, conțin salmonella. Acestea au fost primele loturi de pui importat de aceasta în cadrul acordului comercial cu Uniunea Europeană.

Concret, 80% din primele loturi de pui congelați, în cantitate de 3 tone, care au ajuns în Grecia din Brazilia, sunt contaminate, a acuzat Federația Panelenă a Inginerilor Geotehnici Publici, conform Keep Talking Greece.

Incidentul chestionează foarte serios eficacitatea mecanismelor de control ale Uniunii Europene. Grecia a semnat acordul UE – Mercosur, în ciuda reacțiilor dure ale producătorilor autohtoni și crescătorilor de animale. Toate loturile ce s-au dovedit a fi infestate cu Salmonella au fost returnate imediat, mai precizează autoritățile de la Atena.

Fermierii europeni solicită măsuri ferme pentru protejarea pieței comunitare

Produsele provenite din statele Mercosur provoacă tot mai multă îngrijorare în rândul fermierilor europeni. Fermierii solicită măsuri clare pentru protejarea pieței comunitare. Agricultorii cer etichetarea obligatorie a țării de origine pentru produsele agroalimentare. O altă doleanță este impunerea certificatelor de sănătate pentru toate mărfurile importate, conform agenceurope.eu.

La reuniunea Consiliului, desfășurată pe 26 mai, Austria, Franța și Italia, sprijinite de alte state membre, au cerut Comisiei Europene să vină rapid cu o soluție legislativă privind etichetarea originii produselor agricole. Miniștrii acestor țări au susținut modificarea Regulamentului 1169/2011 referitor la informarea consumatorilor despre produsele alimentare.

Concret, statele membre cer consolidarea etichetării obligatorii a țării de origine și extinderea aplicării acestei reguli pentru cât mai multe produse alimentare. Inițiativa apare pe fondul îngrijorării fermierilor privind concurența, pe care o consideră neloială, a produselor importate din afara UE.

Organizațiile fermierilor și cooperativelor agricole europene au solicitat Comisiei Europene monitorizarea atentă a produselor agroalimentare provenite din țările Mercosur.

Acestea cer ca toate mărfurile importate să fie însoțite obligatoriu de certificate de sănătate, fie sanitar-veterinare, fie fitosanitare.

Cereri pentru suspendarea imediată importurilor care nu respectă normele UE

Totodată, fermierii susțin extinderea etichetării obligatorii a originii, se arată într-un comunicat transmis de Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC). Este o organizație afiliată COPA-COGECA, cea mai mare structură reprezentativă a fermierilor și cooperativelor agricole europene.

Aceste organizații au avertizat în mod repetat că Brazilia nu respectă în prezent cerințele Uniunii privind transparența vânzării și utilizării antibioticelor. În privința etichetării originii, AAC subliniază că tot mai mulți consumatori europeni vor să știe proveniența alimentelor pe care le cumpără. Organizația solicită ca producătorii europeni să fie recunoscuți pentru respectarea unora dintre cele mai ridicate standarde de producție din lume.

La începutul lunii mai, Polonia a contestat Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Scopul inițiativei este cu scopul de a proteja fermierii polonezi, a declarat viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Cristian Socol: Vom avea câteva avantaje importante, dar și dezavantaje

Gândul a stat de vorbă cu reputatul profesor de economie Cristian Socol pentru a clarifica cu argumentele specialistului această controversă importantă pentru agricultura românească. Acesta observă că putem anticipa efecte mixte, atât beneficii, cât și riscuri.

În prrezent, există o pondere redusă a schimburilor comerciale ale României cu țările Mercosur.

Acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeană va avea efecte mixte și relativ mici în România. Mixte. Deoarece vom avea câteva avantaje importante (creșterea exporturilor de produse industriale și componente auto, costuri mai mici pentru anumite importuri de materii prime și extinderea pieței de export în general).

Dar și dezavantaje (presiuni ridicate asupra fermierilor și industriei cărnii, intensitate concurențială sporită asupra procesatorilor agroalimentari și posibila adâncire a deficitului comercial).

Vor fi efecte relativ mici ale Acordului dacă ne gândim la ponderea redusă a schimburilor comerciale ale României cu țările Mercosur. Însă, efectul mai ridicat va fi cel indirect, a declarat specialistul, în exclusivitate pentru Gândul.

Ce trebuie să facă autoritățile: Măsuri de stimulare a producției, programe de sprijin și subvenții fermieri

Pentru a avea câștiguri nete din acest acord, decidenții români trebuie să implementeze măsuri de stimulare a producției și exporturilor în industria auto și componente auto, industria echipamentelor electrice și industria chimică – domeniile potențial câștigătoare.

Să ajute prin programe de sprijin și subvenții fermierii români, producătorii și procesatorii din sectorul agroalimentar (mai ales la carnea de vită, de pui și zahăr), continuă profesorul.

Instrumentele care pot crește efectele pozitive pentru România. Norme drastice de calitate și impunerea cotelor în sectoarele sensibile

Profesorul universitar de economie a prezentat deopotrivă câteva sugestii care, din perspectiva sa, ar maximiza impactul pozitiv al acordului Mercosur. Pe plan intern, țara noastră trebuie să dispună de anumite măsuri specifice. De exemplu, respectarea cu strictețe a exigențelor de calitate sau impunerea cotelor în sectoarele sensibile, subliniază Socol.