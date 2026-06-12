De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui înainte de gătire. Riscurile despre care puțini oameni știu.

Spălarea cărnii crude de pui poate părea un gest de igienă, însă este de fapt inutilă și poate fi chiar periculoasă.

Puiul cumpărat din magazine este deja spălat. În plus, studiile recente sugerează că această practică face foarte puțin pentru a elimina agenții patogeni, în timp ce poate contribui la răspândirea microbilor, scrie Science Alert.

„În ciuda a ceea ce ați auzit sau ați văzut pe rețelele sociale, nu ar trebui niciodată să spălați carnea crudă de pui înainte de a o găti”, avertizează Julian Cox, vicepreședintele Consiliului Australian pentru Informații privind Siguranța Alimentară, cu ocazia Săptămânii Siguranței Alimentare din Australia.

De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui

În 2022, un sondaj online realizat în Statele Unite a arătat că, dintre 1.822 de consumatori intervievați, 73% au declarat că spală carnea crudă de pasăre înainte de preparare. Doar 30% dintre aceștia știau că această practică nu este recomandată.

În 2019, un studiu realizat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a constatat că 26% dintre participanții care au spălat carnea crudă de pui au transferat bacterii pe salata lor atunci când au folosit ulterior chiuveta pentru a spăla legumele.

Dezinfectarea temeinică a chiuvetei cu apă fierbinte și detergent este o opțiune, însă reprezintă o sarcină suplimentară inutilă.

Un studiu îngrijorător a arătat că una din cinci infecții ale tractului urinar poate fi asociată cu manipularea necorespunzătoare a cărnii crude în bucătărie.

Pentru a vă proteja cât mai bine împotriva bacteriilor Salmonella și E. coli, este recomandat:

Să nu spălați carnea crudă.

Să folosiți un tocător separat pentru carnea crudă.

Să vă spălați mâinile cu săpun timp de cel puțin 20 de secunde după ce ați atins carne crudă.

Să utilizați un termometru alimentar pentru a vă asigura că puiul este gătit la o temperatură internă de cel puțin 74°C.

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