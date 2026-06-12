Prima pagină » Actualitate » De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui înainte de gătire. Riscurile despre care puțini oameni știu

De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui înainte de gătire. Riscurile despre care puțini oameni știu

De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui înainte de gătire. Riscurile despre care puțini oameni știu
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui înainte de gătire. Riscurile despre care puțini oameni știu.

Spălarea cărnii crude de pui poate părea un gest de igienă, însă este de fapt inutilă și poate fi chiar periculoasă.

Puiul cumpărat din magazine este deja spălat. În plus, studiile recente sugerează că această practică face foarte puțin pentru a elimina agenții patogeni, în timp ce poate contribui la răspândirea microbilor, scrie Science Alert.

„În ciuda a ceea ce ați auzit sau ați văzut pe rețelele sociale, nu ar trebui niciodată să spălați carnea crudă de pui înainte de a o găti”, avertizează Julian Cox, vicepreședintele Consiliului Australian pentru Informații privind Siguranța Alimentară, cu ocazia Săptămânii Siguranței Alimentare din Australia.

Sursă foto: Shutterstock

De ce nu ar trebui să speli niciodată carnea crudă de pui

În 2022, un sondaj online realizat în Statele Unite a arătat că, dintre 1.822 de consumatori intervievați, 73% au declarat că spală carnea crudă de pasăre înainte de preparare. Doar 30% dintre aceștia știau că această practică nu este recomandată.

În 2019, un studiu realizat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a constatat că 26% dintre participanții care au spălat carnea crudă de pui au transferat bacterii pe salata lor atunci când au folosit ulterior chiuveta pentru a spăla legumele.

Dezinfectarea temeinică a chiuvetei cu apă fierbinte și detergent este o opțiune, însă reprezintă o sarcină suplimentară inutilă.

Un studiu îngrijorător a arătat că una din cinci infecții ale tractului urinar poate fi asociată cu manipularea necorespunzătoare a cărnii crude în bucătărie.

Pentru a vă proteja cât mai bine împotriva bacteriilor Salmonella și E. coli, este recomandat:

  • Să nu spălați carnea crudă.
  • Să folosiți un tocător separat pentru carnea crudă.
  • Să vă spălați mâinile cu săpun timp de cel puțin 20 de secunde după ce ați atins carne crudă.
  • Să utilizați un termometru alimentar pentru a vă asigura că puiul este gătit la o temperatură internă de cel puțin 74°C.

Sursă foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
10:30
Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
SĂNĂTATE Trei schimbări simple în rutina zilnică pot reduce cu până la 57% riscul de infarct și accident vascular cerebral
10:17
Trei schimbări simple în rutina zilnică pot reduce cu până la 57% riscul de infarct și accident vascular cerebral
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este ca și cum ai înainta împotriva…” Lecții despre dezvoltare și de ce nu ar trebui să încetezi să înveți
10:05
Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este ca și cum ai înainta împotriva…” Lecții despre dezvoltare și de ce nu ar trebui să încetezi să înveți
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
10:00
Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
INEDIT Taxă pe prosop, introdusă de un hotel de 3 stele din Mamaia în 2027. Câți lei trebuie să plătești dacă murdărești prosopul
10:00
Taxă pe prosop, introdusă de un hotel de 3 stele din Mamaia în 2027. Câți lei trebuie să plătești dacă murdărești prosopul
INFRASTRUCTURĂ Prima inaugurare de pe Autostrada Transilvania în 2026 se apropie. Punctul-cheie care decide deschiderea traficului
09:56
Prima inaugurare de pe Autostrada Transilvania în 2026 se apropie. Punctul-cheie care decide deschiderea traficului
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
Adevarul
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Click
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Ce este Marele Atractor și de ce ne îndreptăm spre el cu 600 de kilometri pe secundă?
ANALIZA de 10 Cum s-au aliniat planetele pentru Putin, în anul 1999. Viitorul lider de la Kremlin învățase din înfrângerea din 1996. „Palid ca moartea, rătăcea în tăcere prin Palatul Mariinski”
10:00
Cum s-au aliniat planetele pentru Putin, în anul 1999. Viitorul lider de la Kremlin învățase din înfrângerea din 1996. „Palid ca moartea, rătăcea în tăcere prin Palatul Mariinski”
TEHNOLOGIE Administrația Trump a blocat accesul străinilor la cea mai puternică unealtă de inteligență artificială din lume
09:58
Administrația Trump a blocat accesul străinilor la cea mai puternică unealtă de inteligență artificială din lume
INCIDENT Greșeala care i-ar fi putut costa viața. Ce a făcut un bunic care se întorcea cu nepoata din vacanță de la Olimp, pe A2
09:31
Greșeala care i-ar fi putut costa viața. Ce a făcut un bunic care se întorcea cu nepoata din vacanță de la Olimp, pe A2
ACTUALITATE Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”
09:30
Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan critică măsura MAE de a expulza Consulul Rusiei, după drona de la Galați și se întreabă ce se întâmplă după incidentul cu drona ucraineană de la Constanța
09:00
Valentin Stan critică măsura MAE de a expulza Consulul Rusiei, după drona de la Galați și se întreabă ce se întâmplă după incidentul cu drona ucraineană de la Constanța

Cele mai noi

Trimite acest link pe