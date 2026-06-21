Mesajul lui Călin Georgescu pentru parlamentari: „Fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare”

Călin Georgescu a transmis duminică un mesaj pentru parlamentari și i-a avertizat cu privire la consecințele votului pentru noul Executiv. Acesta a subliniat că validarea echipei guvernamentale în contextul politic actual echivalează cu cedarea valorilor în fața unui sistem pe care îl consideră ilegitim.

Georgescu s-a adresat direct parlamentarilor care urmează să decidă soarta noului Cabinet.

„Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, Bolojan 3, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală, rușinoasă și trădătoare.”

„România se ridică din pâinea câmpului”

În restul mesajului, acesta a mărturisit că a fost la un târg de produse agricole, unde a discutat cu oamenii despre problemele cu care se confruntă agricultura românească.

„Astăzi, la ora 7:30, am fost la Osica de Sus, la Târgul de Produse Agricole și Animale. (…) Pentru că țăranul român, producătorul local, agricultorul român înfruntă vremurile cu demnitate, încrezător în dreptul și destinul națiunii române. Și, sigur, România se ridică din pâinea câmpului. (…) Voi nu produceți doar hrană, produceți independența țării. Pentru că fără voi am cumpăra viitorul de la străini.”

Fostul candidat la prezidențiale a participat și la slujba religioasă de la Mănăstirea Văncoveni.