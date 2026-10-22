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Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE

Olga Borșcevschi
Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE
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Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită miercuri în funcția de director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Cu o carieră de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost șefă de cabinet al fostului ministru Luminița Odobescu și a primit gradul diplomatic de ambasador în 2024, de la președintele de atunci, Klaus Iohannis.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion se numește în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

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Noua șefă de cabinet are o carieră în diplomație, fiind angajată a Ministerului de Externe din 2011.

A început ca secretar 3 la Reprezentanța Bruxelles UE, apoi consilier pe lângă Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE.

În 2018 a devenit consilier diplomatic, în 2022 director general în MAE, iar ulterior director de cabinet al ministrului Luminița Odobescu.

În 2024, Klaus Iohannis i-a acordat gradul diplomatic de ambasador.

Foto: Facebook / Luca Niculescu

Ce avere are Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion

Conform declarației de avere din mai 2024, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion deține un apartament de 90 mp în București, cumpărat în 2013 și o mașină BMW, fabricat în 2019.

Mai are în proprietate o jumătate dintr-o casă de 100 mp și terenul aferent de 271 mp din Brăila, ambele moștenite în 2024, conform documentului citat.

Pentru anul 2023 a declarat un venit de 126.799 de lei de la MAE. Soțul acesteia, Adrian Constantin Simion, este angajat al Ministerului Afacerilor Externe, cu un venit salarial declarat pentru același an de 116.539 de lei. Familia nu a declarant credite, datorii sau depozite în bancă.

Potrivit NewsCenter, și Adrian Constantin Simion și-a construit o carieră în diplomație, ajungând de la funcția de secretar 3 în MAE în 2011 la consilier diplomatic nouă ani mai târziu, iar în decembrie 2022 a preluat conducerea cabinetului unui secretar de stat din același minister.

Foto: Facebook / Luca Niculescu

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