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Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești

Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
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După ce a participat la ceremonia de preluare a mandatului la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) de către noul ministru, Luca Niculescu a transmis, printr-o postare pe Facebook, că și-a dorit să fie prezent la ceremonie, deoarece banii europeni reprezintă principala sursă de dezvoltare a României. Șeful noului executiv a mai afirmat că succesul echipei sale se va măsura în proiecte finalizate, precum spitale, autostrăzi și școli.

„Am participat astăzi la preluarea mandatului la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de către noul ministru, Alexandru-Mihai Ghigiu. (…) Am ținut să fiu prezent în prima zi plină de activitate a Guvernului la acest minister tocmai pentru că banii europeni reprezintă principala noastră sursă de dezvoltare prin investiții, fără presiune pe deficitul bugetar”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Noul premier i-a adresat mulțumiri fostului ministru Dragoș Pîslaru

Cu acest prilej, Luca Niculescu a mulțumit fostului ministru Dragoș Pîslaru pentru activitatea depusă și pentru colaborarea din perioada de tranziție.

„Îi mulțumesc lui Dragoș Pîslaru pentru munca depusă și pentru deschiderea din această perioadă de tranziție”, a transmis Luca Niculescu.

Niculescu iterează trei priorități pentru România 

Potrivit postării, Luca Niculescu a stabilit, încă din prima zi, trei direcții considerate prioritare pentru activitatea ministerului. Acesta vorbește despre închiderea PNRR fără a implica pierderi, Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, care urmează să fie negociat, și absorbția din Politica de Coeziune 2021-2027.

„Am stabilit din start trei priorități majore pentru perioada imediat următoare: Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene și a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată. Accelerarea absorbției din Politica de Coeziune 2021–2027, prin monitorizarea săptămânală a stadiului proiectelor. Pregătirea și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual (2028–2034), o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu”, a precizat Niculescu.

Niculescu afirmă că succesul executivului său nu se va măsura în hârtii și proceduri 

În încheierea mesajului, noul premier al României a subliniat că rezultatele concrete ale activității ministerului vor fi evaluate prin proiectele finalizate, nu prin volumul de documente întocmite.

„Succesul nostru nu se va măsura în hârtii și proceduri, ci în autostrăzi, spitale, școli finalizate și capital pentru firmele românești. Spor la treabă noii echipe!”, a conchis Luca Niculescu.

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