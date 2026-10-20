Ce șanse dă Mihai Tudose, fost premier PSD, Guvernului Niculescu: „N-am făcut o piramidă ca să dureze mii de ani!”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost premier al României, a dezvăluit marți, în podcastul „Hai România!”, difuzat de evz.ro, că își dorește ca viitorul Guvern condus de Luca Niculescu să aibă un mandat cât mai lung. „N-am făcut o piramidă ca să dureze mii de ani!”, a subliniat Tudose.

Întrebat cât ar putea rezista noul Cabinet, Tudose a afirmat că și-ar dori ca acesta să rămână la Palatul Victoria chiar și șase ani, dar a atras atenția că stabilitatea politică nu poate fi garantată.

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„În momentul în care, și mă refeream la faptul că, nu știu, Sorin Grindeanu, președintele PSD-ului, primește mandat să fie prim-ministru, atunci în mod cert va trebui să vorbească cu toate partidele din Parlament sau măcar să încerce să vorbească. Uite, mă, ăsta e programul meu: șapte puncte, zece, trei, trei sute.

Ia să vedem dumneavoastră, domnul Coia, de la partidul lumii, ăla, Goia, ce părere aveți de astea? Poate aveți o idee bună, veniți cu ceva în plus și atunci vorbesc cu toate. Nu refuz din start pe nimeni. Dacă ajungem la concluzia sau ne înțelegem că nu ne înțelegem, fiindcă eu vreau relansare economică, dumneavoastră vreți să facem TVA-ul 95%, lucrurile sunt clare și drumurile noastre se despart”, a declarat europarlamentarul PSD.

Tudose: „Eu îmi doresc să fie un guvern de succes, care să stea următorii șase ani”

Fostul premier a revenit și asupra declarațiilor sale privind posibilitatea unor negocieri cu AUR.

„Faceți opoziție și cu asta, basta. Despre asta a fost vorba. Și de a vorbi și cu reprezentanții partidului, inclusiv cu AUR, că nu era de asta: «Domnule, nu vorbiți cu ei». De ce să nu vorbesc? Vorbesc foarte bine și cu ei. Necesitatea de a forma un guvern, dacă nu mă susțin ăștia, singurii care mă susțin, poate să fie în susținere parlamentară, nu să intre la guvern, fiindcă, da, sunt de acord cu ceea ce vreau eu să propun, cu ceea ce vreau să fac sau măcar să încerc să fac. Pot să exclud din start pe toată lumea? Sunt reprezentanți în Parlament. Așa cum vorbesc cu toate partidele, începând cu cel mai mare partid din Parlament astăzi, e PSD-ul, până la cel mai mic grup. Se prezintă niște oameni și vorbesc cu ei.

Asta nu înseamnă că mă rog de ei sau că nu știu ce alte interese am cu ei. Dar trebuie să vorbesc, să văd, poate au o idee bună, că nu numai noi, avem toate ideile bune, emitem axiome și lucrăm numai cu certitudine. La asta m-am referit. Ce o fi după aia? Îmi spuneți că, domnule, cât durează guvernul? Stați un pic, că n-am făcut o piramidă acum să dureze mii de ani.

Guvernele sunt volatile. Poate stă doi ani, poate stă șase ani. Eu îmi doresc să fie un guvern de succes, care să stea următorii șase ani”, a adăugat el.