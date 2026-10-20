Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul Parlamentului, acolo unde speră să obțină cele minimum 233 de voturi pozitive, necesare pentru învestirea noului Guvern cu puteri depline. Toți cei 18 miniștri care vor face parte din Cabinetul său, în cazul în care acesta va primi încrederea Parlamentului, au primit avize favorabile. La scurt timp după ce a preluat cuvântul în plen, fostul ambasador al României la Paris a început să citească lista de promisiuni dedicate tuturor categoriilor sociale. Sub sloganul „un Guvern care aduce bani în țară”, Niculescu a vorbit despre indexarea pensiilor, despre sprijinul familiilor cu venituri mici, despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, despre investiții în educație, în sănătate și despre digitalizare.

„Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic”

„România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic. Esența votului de astăzi depășește însă instalarea unui nou cabinet. Adevărata miză este dacă România rămâne captivă în calcule electorale, delimitări și linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă nefericită a vieții noastre politice.

Le spun românilor ce fel de Guvern va fi acesta. Va fi un Guvern care aduce bani și investiții în țară. Va fi un Guvern care va contribui la consolidarea Europei și care îi va apăra pe români. Guvernul va continua consolidarea finanțelor publice.

Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit.

Începând de mâine, intrăm direct în urgențe: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.

Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri și deschidem schemele de relansare pentru producția în țară.

În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigațiilor, a capacităților de procesare și a industriei agroalimentare.

O prioritate distinctă a acestui guvern va fi energia. Energia produsă de România trebuie să fie motorul industriei în România”, a declarat Luca Niculescu în plenul Parlamentului.

„Nu putem accepta existența a două Românii”

„Trebuie să reducem decalajele dintre comunități și regiuni. Nu putem accepta existența a două Românii: una conectată la investiții și oportunități și alta în care perspectivele oamenilor sunt limitate de locul în care s-au născut.

Și evident, un stat care funcționează bine este și un stat în care legea este respectată și aplicată în mod egal tuturor. În acest sens, independența justiției și respectarea statului de drept sunt principii fundamentale.

Apartenența la NATO reprezintă principala noastră garanție de securitate. Dar această garanție presupune și responsabilități. Vom continua să investim în modernizarea Armatei Române și în dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Vom înființa Fondul Național pentru Reziliență Informațională, care va susține transparent educația media, verificarea faptelor și presa locală independentă. Am fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani.

Știu cât de importantă este libertatea presei într-o democrație și cât de necesar este ca cetățenii să aibă acces la informații credibile”, a mai precizat premierul desemnat în discursul din Parlament.

Sorin Grindeanu îl amenință direct pe Ilie Bolojan la votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu

După ce premierul desemnat și-a încheiat discursul, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a luat cuvântul în plen. Liderul PSD l-a amenințat deschis pe premierul demis Ilie Bolojan și le-a urat „condoleanțe” celor care își vor pierde sinecurile.

George Simion: „Nu vă murdăriți, nu votați Guvernul Niculescu!”

Liderul AUR, George Simion, a confirmat că niciunul dintre deputații și senatorii partidului pe care îl conduce nu va vota pentru învestirea Guvernului Niculescu și și-a îndemnat colegii din Parlament „să nu se murdărească” și să nu voteze noul Executiv cu puteri depline.

Prima replică a lui Luca Niculescu, în ziua votului de învestire a Guvernului său: „Este un moment foarte important în istoria oricărei țări”

„O să facem declarații după vot. Mă auziți imediat în Parlament. Este un moment foarte important în istoria oricărei țări”, a declarat premierul desemnat atunci când a ajuns la sediul Parlamentului.

Ilie Bolojan nu a făcut declarații când a ajuns la Parlament pentru votul Guvernului Niculescu

La scurt timp după ce și-a făcut apariția Luca Niculescu, premierul demis Ilie Bolojan a ajuns și el la sediul Parlamentului. În momentul în care s-a întâlnit cu jurnaliștii prezenți la fața locului, Bolojan a refuzat să facă declarații.

12 social-democrați și 6 tehnocrați vor conduce ministerele din Guvernul Niculescu

Noul Guvern al României va fi structurat în 18 ministere, dintre care 12 vor fi conduse de miniștri propuși de Partidul Social Democrat, iar șase le revin tehnocraților susținuți de președintele Nicușor Dan.

Înaintea votului de învestire, toți cei 18 miniștri au primit avize favorabile în comisiile de specialitate ale Parlamanetului. Iată componența Cabinetului Niculescu:

Marian Neacșu (PSD) – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare (independent) – ministru al Finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent) – ministru al Afacerilor Externe;

Radu Marinescu (PSD) – ministru al Justiției;

Ștefan-Radu Oprea (PSD), ministru al Apărării Naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru (independent) – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Dumitru Chisăliță (independent) – ministru al Energiei;

Florin-Ionuț Barbu (PSD) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia-Elena Intotero (PSD) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica (PSD) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Petre-Florin Manole (PSD) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru-Florin Rogobete (PSD) – ministru al Sănătății;

Valentin-Sorin Costreie (independent) – ministru al Educației și Cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu (PSD) – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent) – ministru al Culturii.

Programul de guvernare propus de prim-ministrul Luca Niculescu poate fi citit AICI.