Prima pagină » Actualitate » Miruță spune că cele 2 drone doborâte la interval de 3 minute, deasupra Mării Negre, ar fi noile aparate de zbor dezvoltate de Rusia: „Zburau cu 450 km/h. Drone cu turbo-reacție”

Miruță spune că cele 2 drone doborâte la interval de 3 minute, deasupra Mării Negre, ar fi noile aparate de zbor dezvoltate de Rusia: „Zburau cu 450 km/h. Drone cu turbo-reacție”

Miruță spune că cele 2 drone doborâte la interval de 3 minute, deasupra Mării Negre, ar fi noile aparate de zbor dezvoltate de Rusia: „Zburau cu 450 km/h. Drone cu turbo-reacție”
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sâmbătă după-amiază, 17 octombrie, 2 drone au fost doborâte de 2 aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Aparatele de zbor au pătruns în spațiul aerian național și au fost eliminate deasupra Mării Negre. Radu Miruță a declarat, ulterior, că aparatele de zbor au fost ale Federației Ruse și ar fi modele noi. Ministrul interimar al Apărării a precizat că acestea ar fi „drone cu turbo-reacție” care ar fi zburat cu 450 km/h.

Radu Miruță a precizat că dronele interceptate zburau cu până la 450 km/h, mult peste viteza de aproximativ 150 km/h a altor aparate întâlnite anterior. Ministrul interimar al Apărării a indicat posibilitatea ca acestea să fie modele mai noi, cu motoare cu reacție, dezvoltate de Rusia.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Ro-Alert la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, după atacurile cu drone rusești asupra obiectivelor din Ucraina

Avion F-16

„În scopul în care avioanele au mers acolo la întâmpinare, înainte ca ele să intre în spațiul aerian național, s-a reușit o a 3-a performanță. Dronele intrate astăzi nu au mai fost unele care zburau cu 150 km/h, ci drone care zburau cu 450 km/h, ceea ce ne duce cu gândul că sunt noile modele de drone dezvoltate de Federația Rusă, acele drone cu turbo-reacție”, a spus Radu Miruță, la Știrile Pro TV.

Două drone doborâte azi, deasupra Mării Negre

Cele 2 drone intrate sâmbătă în spațiul aerian românesc au fost doborâte la aproximativ 2 minute de la pătrunderea în spațiul aerian național. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a atribuit rezultatul monitorizării permanente și procedurilor de anticipare a traiectoriei și de decizie privind ridicarea avioanelor F-16.

„Noi monitorizăm permanent ce se întâmplă în spațiul aerian din proximitatea României, tocmai cu scopul de a lua măsuri atunci când se întâmplă ca ceea ce vedem în afara spațiului aerian să se apropie și să intre în România. Ăsta este motivul pentru care s-a reușit performanța piloților români de astăzi.

Două drone au fost doborâte astăzi la interval de 3 minute. Și nu doar asta este performanța, ci faptul că au fost doborâte la 2 minute după ce au intrat în spațiul aerian național. Asta înseamnă că modelele pe care le folosim noi cu privire la decizia de a ridica avioanele la prevenție se dovedesc a fi eficiente. N-aveau cum să ajungă două avioane de vânătoare cu decolat cu tot la punctul de întâlnire, dacă nu existau niște modele pe care le folosim și care s-au dovedit eficiente”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță a explicat că interceptarea dronelor a fost precedată de calcule privind traiectoria și punctele de atac, pentru a proteja populația. Ministrul a descris operațiunea drept un efort planificat, ale cărui rezultate au confirmat corectitudinea deciziilor.  Radu Miruță a prezentat interceptarea drept o reușită într-un context operațional nou.

„Folosim metode complexe prin care încercăm să extragem o traiectorie viitoare și poziții în care putem să angajăm aceste drone fără a afecta populația de dedesubt. Se muncește mult până când avem o astfel de știre ca cea de astăzi. Vă spun cu certitudine că ce s-a reușit astăzi este un efort calculat, gândit. Și astăzi e cu dovadă că a fost corect”, a afirmat Radu Miruță.

Șase drone au fost doborâte, în total, în ultimele luni

Înaintea celor două drone doborâte sâmbătă, alte patru aparate au fost eliminate în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe. Pe 26 iulie a fost distrusă cea de-a treia dronă, deasupra Mării Negre. A patra dronă a fost doborâtă în august, de un avion F-18 spaniol, în județul Galați.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE De ce planul lui Trump de a dezlănțui „Mama tuturor bombelor” ar putea eșua în Iran, în ciuda puterii sale uriașe de distrugere
20:51
De ce planul lui Trump de a dezlănțui „Mama tuturor bombelor” ar putea eșua în Iran, în ciuda puterii sale uriașe de distrugere
REACȚIE Zelenski cere României și statelor vecine să deblocheze tranzitul de cereale
20:43
Zelenski cere României și statelor vecine să deblocheze tranzitul de cereale
INEDIT Un delfin eșuat pe plaja din Eforie, salvat de un tânăr. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de reacții
19:46
Un delfin eșuat pe plaja din Eforie, salvat de un tânăr. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de reacții
ULTIMA ORĂ Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre. Ministrul Apărării: „Prima dronă a fost doborâtă în două minute”
18:49
Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre. Ministrul Apărării: „Prima dronă a fost doborâtă în două minute”
VIDEO Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii
18:37
Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii
Mediafax
Momente DE COȘMAR la bordul unui avion privat. Aeronava a PIERDUT ușa
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Cum vrea Europa să reducă dependența de Starlink. Zelenski: Se lucrează deja la asta
Click
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
NEWS ALERT Slovacia și Ungaria fac front comun și anunță că nu vor contribui la ajutorul de 70 miliarde de euro cerut de Ucraina. Anunțul a fost făcut de Fico, premierul slovac
20:12
Slovacia și Ungaria fac front comun și anunță că nu vor contribui la ajutorul de 70 miliarde de euro cerut de Ucraina. Anunțul a fost făcut de Fico, premierul slovac
NEWS ALERT 🚨 Europa dă în clocot. Sute de mii de italieni au ieșit în stradă, nemulțumiți de scumpiri, salarii și pensii. La Milano protestele au degenerat în violențe. La fel și la Torino. La Roma, peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă
19:55
🚨 Europa dă în clocot. Sute de mii de italieni au ieșit în stradă, nemulțumiți de scumpiri, salarii și pensii. La Milano protestele au degenerat în violențe. La fel și la Torino. La Roma, peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă
AGRICULTURĂ MADR prelungește până la 30 noiembrie termenul pentru finanțarea investițiilor în sectorul vitivinicol
19:35
MADR prelungește până la 30 noiembrie termenul pentru finanțarea investițiilor în sectorul vitivinicol
AGRICULTURĂ Florin Barbu promite reluarea programelor pentru fermieri din prima zi la Agricultură. Despăgubiri pentru secetă și credite cu dobândă fixă de 1,95%
19:07
Florin Barbu promite reluarea programelor pentru fermieri din prima zi la Agricultură. Despăgubiri pentru secetă și credite cu dobândă fixă de 1,95%
ULTIMA ORĂ Calin Georgescu, nou mesaj de după gratii. Ce spune despre decizia instanței de a-l pune în libertate
19:05
Calin Georgescu, nou mesaj de după gratii. Ce spune despre decizia instanței de a-l pune în libertate
EMISIUNI Duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂRTURIA ROMÂNCEI CARE A FOST ÎN CAMERELE DE EXECUȚIE DIN SUA
19:00
Duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂRTURIA ROMÂNCEI CARE A FOST ÎN CAMERELE DE EXECUȚIE DIN SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe