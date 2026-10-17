Miruță spune că cele 2 drone doborâte la interval de 3 minute, deasupra Mării Negre, ar fi noile aparate de zbor dezvoltate de Rusia: „Zburau cu 450 km/h. Drone cu turbo-reacție”

Sâmbătă după-amiază, 17 octombrie, 2 drone au fost doborâte de 2 aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Aparatele de zbor au pătruns în spațiul aerian național și au fost eliminate deasupra Mării Negre. Radu Miruță a declarat, ulterior, că aparatele de zbor au fost ale Federației Ruse și ar fi modele noi. Ministrul interimar al Apărării a precizat că acestea ar fi „drone cu turbo-reacție” care ar fi zburat cu 450 km/h.

Radu Miruță a precizat că dronele interceptate zburau cu până la 450 km/h, mult peste viteza de aproximativ 150 km/h a altor aparate întâlnite anterior. Ministrul interimar al Apărării a indicat posibilitatea ca acestea să fie modele mai noi, cu motoare cu reacție, dezvoltate de Rusia.

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„În scopul în care avioanele au mers acolo la întâmpinare, înainte ca ele să intre în spațiul aerian național, s-a reușit o a 3-a performanță. Dronele intrate astăzi nu au mai fost unele care zburau cu 150 km/h, ci drone care zburau cu 450 km/h, ceea ce ne duce cu gândul că sunt noile modele de drone dezvoltate de Federația Rusă, acele drone cu turbo-reacție”, a spus Radu Miruță, la Știrile Pro TV.

Două drone doborâte azi, deasupra Mării Negre

Cele 2 drone intrate sâmbătă în spațiul aerian românesc au fost doborâte la aproximativ 2 minute de la pătrunderea în spațiul aerian național. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a atribuit rezultatul monitorizării permanente și procedurilor de anticipare a traiectoriei și de decizie privind ridicarea avioanelor F-16.

„Noi monitorizăm permanent ce se întâmplă în spațiul aerian din proximitatea României, tocmai cu scopul de a lua măsuri atunci când se întâmplă ca ceea ce vedem în afara spațiului aerian să se apropie și să intre în România. Ăsta este motivul pentru care s-a reușit performanța piloților români de astăzi. Două drone au fost doborâte astăzi la interval de 3 minute. Și nu doar asta este performanța, ci faptul că au fost doborâte la 2 minute după ce au intrat în spațiul aerian național. Asta înseamnă că modelele pe care le folosim noi cu privire la decizia de a ridica avioanele la prevenție se dovedesc a fi eficiente. N-aveau cum să ajungă două avioane de vânătoare cu decolat cu tot la punctul de întâlnire, dacă nu existau niște modele pe care le folosim și care s-au dovedit eficiente”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță a explicat că interceptarea dronelor a fost precedată de calcule privind traiectoria și punctele de atac, pentru a proteja populația. Ministrul a descris operațiunea drept un efort planificat, ale cărui rezultate au confirmat corectitudinea deciziilor. Radu Miruță a prezentat interceptarea drept o reușită într-un context operațional nou.

„Folosim metode complexe prin care încercăm să extragem o traiectorie viitoare și poziții în care putem să angajăm aceste drone fără a afecta populația de dedesubt. Se muncește mult până când avem o astfel de știre ca cea de astăzi. Vă spun cu certitudine că ce s-a reușit astăzi este un efort calculat, gândit. Și astăzi e cu dovadă că a fost corect”, a afirmat Radu Miruță.

Șase drone au fost doborâte, în total, în ultimele luni

Înaintea celor două drone doborâte sâmbătă, alte patru aparate au fost eliminate în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe. Pe 26 iulie a fost distrusă cea de-a treia dronă, deasupra Mării Negre. A patra dronă a fost doborâtă în august, de un avion F-18 spaniol, în județul Galați.