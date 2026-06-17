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Motivul pentru care UDMR nu votează Guvernul Veștea ar fi o înțelegere între Ilie Bolojan și Peter Magyar privind gazele de la Neptun Deep și OMV

Motivul pentru care UDMR nu votează Guvernul Veștea ar fi o înțelegere între Ilie Bolojan și Peter Magyar privind gazele de la Neptun Deep și OMV
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Surse citate de Realitatea Plus afirmă că Ilie Bolojan și Peter Magyar ar fi negociat un contract avantajos pentru gazele pe care OMV le extrage prin proiectul Neptun Deep. Conform acestor surse, discuțiile de culise reprezintă adevăratul motivul pentru care UDMR refuză să voteze Guvernul Veștea.

UDMR părăsește sala în momentul votului din Parlament

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat oficial că partidul nu va susține noul Executiv. Parlamentarii formațiunii au ales să nu fie prezenți în sală în timpul votului de învestitură.

„Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și cvasiunanimitate, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziția noastră în momentul votului”, a declarat Kelemen Hunor.

Hunor susține că refuzul vine din cauza tensiunilor dintre celelalte partide, în care UDMR nu vrea să intervină.

„Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală. Și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului”.

Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

Kelemen Hunor, chemat de urgență în Ungaria

Schimbarea de plan a UDMR are legătură și cu alegerile din Ungaria, spun sursele citate. Hunor a fost un susținător al fostului premier Viktor Orban, iar după ce Peter Magyar a câștigat alegerile și a preluat Parlamentul de la Budapesta, liderul UDMR ar fi primit o invitație în țara vecină.

Gazele de la Neptun Deep, folosite ca monendă de schimb

Proiectul Neptun Deep este vital pentru energia țării, iar sursele din presă spun că voturile din Parlament au devenit o marfă de negociere. Astăzi, Kelemen Hunor a anunțat, după ședința UDMR, că formațiunea  nu va susține Guvernul Veștea.

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