UDMR anunță că nu susține Guvernul Veștea. Kelemen Hunor: „Ceea ce se întâmplă nu este despre România”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat după ședința din cadrul partidului, că formațiunea a decis, aproape în unanimitate, că nu nu va susține Guvernul Veștea.

„A fost o decizie cu o singură abținere și în rest unanimitate. Aceasta va fi poziția noastră la momentul votului. Ne-am gândit cum vom proceda în afară că nu vom susține. Nu vrem să votăm împotriva foștilor colegi și sper a viitorilor noștri colegi, poți să nu susții dar să votezi împotriva este altceva. Nu vom fi în sală la momentul votului. Ceea ce se întâmplă nu este despre România e o luptă între grupuri din diferite partide, dacă ar fi pentru România am fi în sală, de aceea am luat decizia să nu fim în sală”, a transmis Kelemen.

Kelemen Hunor, mesaj către comunitatea maghiară din România: „O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști”

Kelemen Hunor a transmis marți, 16 iunie, minorității maghiare deciziile luate de partid în cazul nominalizării lui Adrian Veștea premier. Într-un mesaj în limba maghiară, Kelemen Hunor transmite comunității că UDMR nu poate vota guvernul Adrian Veștea: „Guvernul Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic”.

„Consiliul Permanent Federal a analizat situația politică, echilibrul puterii în parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului condus de Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care l-a planificat.

„Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor”

Continuăm să credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și să convină asupra unei soluții fezabile, bazate pe un dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susținut de condiții clare.

Cunoscând echilibrul puterii în parlament, în spatele guvernului Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic. Conform calculelor noastre, acest lucru ar necesita și sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate fiabilă. Aceasta nu este o bază politică curată.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, pe înțelegerile lor ascunse și pe voturile incerte. România nu își poate permite o altă improvizație. UDMR nu a cerut un mandat din partea comunității maghiare din Transilvania pentru acest lucru”, a transmis Kelemen Hunor.