Mugur Mihăescu, luat în vizor de Andreea Raicu, după declarațiile deputatului, în Parlament, referitoare la inițiativele dedicate femeilor antreprenor

Declarațiile deputatului AUR Mugur Mihăescu făcute în plenul Parlamentului au generat reacții în mediul online. Declarațiile au fost făcute în contextul proiectului de lege referitor la instituirea zilei de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin. Printre vocile publice care au reacționat la declarațiile deputatului s-a numărat și Andreea Raicu.

Mugur Mihăescu, deputat AUR, a făcut o serie de precizări de la pupitrul plenului Parlamentului legate de zona antreprenoriatului, punând accentul pe faptul că mediul de afaceri nu ar trebui împărțit pe criterii de gen. El a cerut măsuri economice generale, în locul inițiativelor simbolice.

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Mugur Mihăescu a susținut că a votat împotriva proiectului despre care a spus că „nu este o lege”. El a precizat că „dacă voiam o lege, era Legea Antreprenorului. Este un proiect de lege care discriminează. Ce este aia femeia antreprenor, organizație de femei, suntem diferiți femeile și bărbații atât de mult încât trebuie să depunem aceste sintagme asupra noastră? Femeile antreprenor nu au nevoie de zorzoane. Au nevoie, ca și bărbații antreprenori, de un mediu predictibil, de legi predictibile. La ora actuală, antreprenoriatul, fie că e condus de femei sau de bărbați, este mort”.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor… De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus Mugur Mihăescu în timpul ședinței.

Andreea Raicu a criticat declarațiile lui Mugur Mihăescu

Afirmațiile sale, însă, au fost criticate intens în spațiul public. Printre persoanele care au reacționat s-a numărat și Andreea Raicu, fostă prezentatoare de televiziune și antreprenoare.

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite și taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte.

Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii.

Asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor. Dacă reacționăm, suntem „prea sensibile” sau „nu știm de glumă”.

Suntem în secolul XXI. Cât timp mai acceptăm asta? Responsabilitatea aparține și celor care conduc ședința și parlamentarilor prezenți. Ei trebuie să reacționeze la asemenea derapaje. Când sunt tolerate, ajung să pară acceptabile. Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile? V-ar plăcea ca fiica sau nepoata dumneavoastră să fie ridiculizată și umilită în public? Respectul pe care l-ați dori pentru ele îl datorați fiecărei femei”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Parlamentul României