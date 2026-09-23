Mugur Mihăescu, vicepreședinte AUR, vorbește despre punerea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Deputatul AUR susține că partidul din care face parte nu va ceda în fața niciunei presiuni. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Învitat în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, deputatul AUR Mugur Mihăescu a fost întrebat dacă consideră punerea sub control judiciar a lui Călin Georgescu drept o încercare de intimidare pentru a forța votarea noului Guvern. Mihăescu a susținut clar că AUR nu cedează presiunilor și nu va vota un guvern în fruntea căruia este Siegfried Mureșan.

Referitor la PSD, acesta este de părere că membrii partidului nu vor ceda la niciun fel de presiuni. Prin urmare, aceștia vor refuza să voteze un nou guvern de dreapta condus de PNL. În opinia deputatului AUR, parlamentarii social-democrați nu ar avea cum să sprijine un partid ai cărui membri i-au jignit și atacat constant.

„Pe noi nu poți să pui presiune. Pe cine să pună presiune? Pe PSD? Hai să zicem că pune presiune pe Grindeanu sau pe încă 3-4 din PSD. Crezi că restul deputaților și senatorilor PSD vor vota vreodată un guvern dintr-ăsta de indivizi care toată viața lor nu au nimic de-a face cu România, n-au făcut decât să distrugă și implicit pe PSD să-i toace zi și noapte, ciumă, nenorociți, jigodii sau cum i-or mai fi făcut. Că apelativele nu le lipsesc din vocabular.”

Luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de către ofițerii DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat în acest moment de un dosar penal. Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.