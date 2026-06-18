Nici în picioare, nici în șezut: Care este cea mai bună postură pentru a lucra cât mai multe ore fără dureri, de fapt

Spatele este adesea învinovățit, dar problema poate începe la picioare, fundația care susține întregul corp, scrie El Economista.

Un lucru este clar: un stil de viață sedentar, cu multe ore petrecute pe scaun, este aproape la fel de dăunător pentru sănătate ca fumatul. Cu toate acestea, mulți oameni sunt nevoiți să petreacă perioade lungi de timp pe scaun din cauza obligațiilor lor de serviciu.

Pe de altă parte, există acei lucrători care sunt nevoiți să stea în picioare perioade lungi de timp: medici, profesori, chelneri… Această practică prezintă și unele riscuri pentru sănătate, cum ar fi probleme cu spatele, gâtul, umerii, picioarele și labele picioarelor.

Având în vedere acest lucru, una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă este mai bine să lucrezi așezat sau în picioare. Experții Alejandro J. Almenar și Marta Diarte explică în The Conversation că, dincolo de postura în sine, problema constă în numărul de ore petrecute în aceeași poziție.

Având în vedere toate acestea, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) indică faptul că cea mai sănătoasă abordare este, deci, alternarea posturilor, încorporarea mișcării și reducerea timpului petrecut continuu în poziții statice. Pauze scurte, alternarea sarcinilor și purtarea de încălțăminte adecvată mai sunt câteva dintre cele mai importante aspecte.

Și, în acest sens, atribuim adesea durerile legate de muncă problemelor de spate; cu toate acestea, picioarele noastre sunt fundamentul pe care se sprijină întregul corp și sunt responsabile pentru distribuirea presiunii către alte părți ale corpului, cum ar fi gleznele, genunchii, șoldurile și coloana vertebrală.

Un studiu realizat cu lucrători de pe o linie de asamblare a corelat o zi întreagă de stat în picioare cu modificări măsurabile ale posturii și distribuției presiunii plantare, precum și cu disconfort în partea inferioară a spatelui, genunchi și picioare.

În cele din urmă, nu este vorba despre demonizarea unei poziții sau idealizarea alteia. „Când munca ne obligă să rămânem în aceeași poziție prea mult timp, atunci încep problemele”, spun experții.