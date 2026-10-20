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Nici nu a fost votat de Parlament Guvernul Niculescu, că Nicușor Dan a și convocat CSAT pentru joi – Surse

Olga Borșcevschi
Nici nu a fost votat de Parlament Guvernul Niculescu, că Nicușor Dan a și convocat CSAT pentru joi - Surse
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Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), unde ar urma să analizeze situația de securitate din regiunea Mării Negre, conform surselor Gândul.

Nicușor Dan convoacă joi CSAT

Potrivit surselor citate, reuniunea va avea loc pe fondul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră, după o serie de atacuri asupra unor nave comerciale, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

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Șeful statului a anunțat recent că a discutat telefonic cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile cu drone asupra unor nave comerciale și despre incidentele care au afectat navigația și infrastructura din regiune.

nicușor dan

Nicușor Dan

El a precizat că atacurile directe ale Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă un pericol nu doar pentru navigația din regiunea Mării Negre, ci și pentru infrastructura energetică și pentru securitatea întregului continent.

România și Bulgaria au convenit să colaboreze mai strâns pentru promovarea unor măsuri ferme de contracarare a dronelor în cadrul Uniunii Europene și NATO, în vederea asigurării unei navigații comerciale sigure.

De asemenea, ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Chamova, a anunțat, la Berlin, că Bulgaria intenționează să coopereze cu România și Turcia pentru instituirea unui mecanism de monitorizare a atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Săptămâna trecută, o navă cargo sub pavilion ucrainean a fost avariată și s-a scufundat în urma unui atac în Marea Neagră. Cinci marinari au fost salvați, în timp ce alți 11 au fost dați dispăruți.

Anterior, o navă cargo turcească a fost scufundată, iar o altă navă a fost avariată. Două persoane din echipaj au murit.

Premierul Bulgariei Rumen Radev a precizat că nu există, deocamdată, dovezi clare și solide care să stabilească responsabilitatea pentru atacuri, dar a apreciat că indiciile arată spre Federația Rusă.

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