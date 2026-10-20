Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”

Președintele Nicușor Dan a spus, la Forumul privind Statul de Drept „Rule of Law Forum”, că în aceste zile trebuie să ne punem întrebări despre cum funcționează societatea noastră. Referindu-se la protestele din ultima perioadă, șeful statului a afirmat că acestea sunt legitime, dar fiecare protest trebuie să aibă și o posibilitate de mediere, altfel vom avea „o mie de voci care acoperă o voce legitimă”.

La începutul discursului, șeful statului a remarcat că expresia „statul de drept” poate suna abstract pentru un cetățean obișnuit și a propus „domnia legii” drept o formulare mai accesibilă. El a atras atenția că una dintre marile provocări pentru democrație este comunicarea pe rețelele sociale.

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„Mi se pare că expresia «statul de drept» sună extrem de abstract în limba română. Nu e treaba mea să mă pronunț, dar poate că «domnia legii», echivalentul expresiei din limba engleză, este o formulare mult mai accesibilă pentru un cetățean obișnuit.

Acesta ar fi primul mesaj: statul de drept se traduce prin funcționarea sau nefuncționarea instituțiilor, prin mulțumirea sau nemulțumirea cetățeanului față de modul în care funcționează acestea, prin existența corupției, reducerea ei sau absența acesteia.

Chestiunea este cum reușim să creăm o societate în care instituțiile se controlează și se verifică reciproc, astfel încât să prevină disfuncționalitățile și să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine. Pentru fiecare nemulțumire pe care o are un cetățean, putem identifica un proces pe care una sau mai multe instituții nu au reușit să îl gestioneze așa cum se cuvine”, a declarat marți Nicușor Dan la Forumul privind statul de drept „Rule of Law Forum”.

„Protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime”

Președintele a precizat că statul de drept presupune aspirația societății către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile dintre oameni, stat și instituții.

„Aici vreau să subliniez un lucru: atât protestul, cât și dialogul sunt mijloace democratice legitime și trebuie folosite. Este însă nevoie și de dialog, precum și de compromis pentru a ajunge la consens. Altfel, riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte. O asemenea abordare nu poate crea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituțiile și regulile cu aspirațiile oamenilor.”, a spus Nicușor Dan.