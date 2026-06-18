Diana Şoşoacă a trimis o sesizare preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în legătură cu afirmaţiile colegului român, Nicu Ştefănuţă, referitoare la faptul că lidera S.O.S ar putea fi sancţionată în mai multe moduri de Comisia de Etică a P.E. pentru vizita pe care aceasta a făcut-o la Sankt Petersburg.

Eurodeputatul Verzilor a declarat public că este membru în acel for care cercetează comportamentul colegei sale, Diana Şoşoacă, şi că există mai multe moduri în care poate fi sancţionată.

Şoşoacă n-a stat prea mult pe gânduri şi a trimis o sesizare Robertei Metsola în care îl acuză pe Ştefănuţă de „presiune publică incompatibilă cu exigențele de imparțialitate și rezervă instituțională.”

„În cadrul unor declarații acordate presei, Nicu Ștefănuță a afirmat că există o plângere formulată împotriva mea și că aceasta ar fi analizată de structurile competente ale Parlamentului European. Totodată, Nicu Ştefănuţă a declarat că face parte din comisia respectivă și a enumerat public posibile sancțiuni care mi-ar putea fi aplicate, inclusiv suspendarea unor drepturi parlamentare, interdicția de a participa la lucrările plenului sau sancțiuni financiare”, se arată în textul trimis preşedintei PE de Diana Şoşoacă.

Liderul S.O.S vrea o clarificare din partea şefei PE, mai ales că Ştefănuţă este membru în acea „comisie de etică”, iar prin atitudinea sa ar manifesta „o formă de presiune publică incompatibilă cu exigențele de imparțialitate și rezervă instituțională.”