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Nicușor Dan a ajuns la Cluj Napoca cu o aeronavă Spartan. A fost întrebat când va face noua desemnare de premier. Ce răspuns a dat șeful statului

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După participarea la recepția oferită de Ambasada SUA, Nicușor Dan a plecat cu o aeronavă Spartan la Cluj Napoca, unde are o întâlnire informală cu reprezentanți ai mediului de afaceri local. Șeful statului a ajuns în Cluj înainte de ora 21:00, însoțit de delegația prezidențială.

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Potrivit Cluj24, președintele este cazat la un hotel din centrul orașului, Hotel Victoria. Sursa citată menționează că președintele ar urma să părăsească orașul joi, cu destinația Gdańsk, unde este programat să participe la Ukraine Recovery Conference 2026.

Președintele României a oferit o scurtă declarație imediat după ce a ajuns în Cluj. Întrebat când va desemna noul premier, acesta a transmis că partidele vor discuta între ele joi, iar vineri îi va fi prezentată propunerea agreată de formațiunile politice.

”În primul rând, sunt în drum către Polonia. Este important pentru România, pentru că este vorba despre protecția împotriva dronelor și a amenințărilor, în general, din partea Rusiei. Este important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud, în special la Marea Neagră.

Legat de desemnarea premierului, am avut o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că vom avea o guvernare pro-occidentală minoritară. Acum, partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vor veni cu condițiile pentru a susține guvernul minoritar.(n.r. Când va desemna noul premier) Ar trebui ca mâine partidele să discute între ele, iar vineri să vină la mine”, a declarat Nicușor Dan, în fața jurnaliștilor.

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Administrația Prezidențială a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, participarea președintelui Nicușor Dan la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Republica Polonă, pe data de 25 iunie 2026.

Potrivit comunicatului emis, agenda reuniunii va avea ca obiectiv principal consolidarea coordonării dintre statele membre ale Uniunii Europene aflate în proximitatea Federației Ruse, în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate întăririi capacității de apărare a Uniunii și dezvoltării industriei europene de apărare. Vezi AICI agenda președintelui.

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