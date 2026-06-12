Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 12 iunie 2026, decretul privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025.

Aceasta vizează măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 283/2026).

Obiectivul principal al acestui proiect de lege are în vedere modificarea și completarea legislației privind implementarea instrumentului SAFE, vizând sprijinirea producției de muniție și rachete la nivel european și național.

Legea a trecut de votul final în Parlament, iar la începutul lunii iunie a fost atacat la Curtea Constituțională de peste 50 de deputați.

Prin decizia CCR, a fost respinsă contestația, iar judecătorii au declarat legea constituțională pe 4 iunie 2026.