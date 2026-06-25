Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de X, după participarea la Summitul Flancului de Est. Potrivit șefului statului, consolidarea flancului estic este singura soluție care poate descuraja ”viitoarele acțiuni iresponsabile ale Rusiei în regiunea noastră”. Președintele a transmis că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic.

Nicușor Dan: ” Consolidarea flancului estic este singura soluție care poate descuraja viitoarele acțiuni iresponsabile ale Rusiei în regiunea noastră”

După ce a declarat, joi, la finalul Summitului Flancului Estic de la Gdansk, Polonia, că a informat despre progresele în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, șeful statului a postat un mesaj și pe rețelele de socializare. Președintele i-a mulțumit prim-ministrului Donald Tusk pentru organizarea întâlnirii și a menționat că așteaptă cu nerăbdare să îl revadă pe acesta, împreună cu alți lideri europeni, la întâlnirea de la București.

”Am avut plăcerea să anunț astăzi, la Summitul Flancului de Est, că România va găzdui următoarea întâlnire a liderilor în acest „format Helsinki”. Aceasta este dovada rolului activ jucat de România, la nivel UE și NATO, în consolidarea flancului estic.

Securitatea și apărarea Flancului se extind de la Arctica și Marea Baltică până la Marea Neagră, motiv pentru care coordonarea strânsă între statele noastre este esențială atât pentru a asigura complementaritatea dintre UE și NATO (în sensul conceptului NATO 3.0), pentru a menține o relație transatlantică puternică și pentru a întări UE în domeniile militar și de apărare. Agresivitatea Rusiei este evidentă și nu există perspective pentru reducerea sa sau intenții reale ale Moscovei de a obține pacea în războiul său împotriva Ucrainei.

Prin urmare, consolidarea flancului estic este singura soluție care poate descuraja viitoarele acțiuni iresponsabile ale Rusiei în regiunea noastră. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc Prim-ministrului @donaldtusk pentru organizarea acestei întâlniri și aștept cu nerăbdare să-l văd, împreună cu ceilalți lideri, la viitoarea întâlnire de la București”, a scris Nicușor Dan pe X.