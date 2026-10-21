Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 21 octombrie, pe pagina personală de Facebook, cererile formulate în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, care a avut loc în urmă cu o zi, în contextul incidentelor recente petrecute în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Nicușor Dan le-a transmit aliaților că solicită „suplimentarea capacităților de combatere a dronelor” și „o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”. Reuniunea Consiliului a fost organizată la o săptămână după ce președintele României s-a întâlnit, la Bruxelles, cu secretarul general NATO, Mark Rutte, la scurt timp după ce o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina a fost atacată, iar opt dintre cele 12 persoane aflate la bord au fost date dispărute.

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„Așteptăm capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză”

„În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice.

România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune.

Acestea sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

„România își face datoria” / „Securitatea Mării Negre este esențială pentru întreaga Europă”

„România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina.

Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați.

Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional.

O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, a mai precizat președintele României.