Alertă în Marea Neagră. Incendiu la bordul unei nave aflată în apropiere de Sulina. 8 persoane sunt date dispărute

O nouă alertă joi dimineață, în Marea Neagră, după ce o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina ar fi fost atacată.

UPDATE: Opt dintre cele 12 persoane aflate pe navă sunt date dispărute, iar alte patru au fost găsite în siguranță. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare, potrivit unui comunicat al Autorității Navale Române.

La bordul vasului Wine Trader, care navighează sub pavilion San Marino, a izbucnit un incendiu în zona castelului navei. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată să intervină, iar o navă specializată în operațiuni de căutare și salvare a fost trimisă în zonă, notează stirileprotv.ro.

”Joi, 15.10.2026, ora 06:58, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava Wine Trader sub pavilion San Marino aflată la 14 mile Marine de Sulina. La ora 07:10 nava Sar Apollo din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. Misiunea este în desfășurare”, au transmis reprezentanții ARSVOM.

Un alt petrolier ar fi fost lovit de o dronă, miercuri seară, în Marea Neagră

Incidentul de joi dimineață vine la doar câteva ore după o altă alertă înregistrată în Marea Neagră, tot în apropiere de Sulina. Miercuri seară, un petrolier aflat în zonă a luat foc, existând suspiciunea că incendiul ar fi fost provocat de impactul cu o dronă. Echipajul a reușit să stingă flăcările, fără să fie necesară abandonarea navei.

Ulterior, petrolierul s-a îndreptat spre Portul Constanța, unde urma să fie supus unor verificări pentru stabilirea eventualelor avarii.

Reacția MAE după incidentul de miercuri seara

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, miercuri seară, că instituţia pe care o reprezintă este în legătură permanentă cu autorităţile competente în cazul incidentului în care a fost implicată nava sub pavilion Insulele Comore.

”Ministerul Afacerilor Externe este in legătură permanentă cu instituţiile şi autorităţile naţionale competente de la momentul primei alerte. Suntem pregătiţi să informăm partenerii internaţionali şi să reacţionăm public după ce autorităţile care investighează vor confirma circumstanţele incidentului”, a spus Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a precizat, de asemenea, că incidentul este extrem de grav. ”Este un incident de o gravitate foarte mare, ca orice incident care presupune intrarea unei drone în spațiul aerian românesc. Urmează să descărcăm toate datele de pe radare și nava să ajungă în port pentru a vedea și inspecta nava. Putem aprecia că este un eveniment grav, dar de la un eveniment grav la o declarație de război sunt foarte mulți pași și nu suntem acolo sub nicio formă”.