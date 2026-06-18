Președintele României, Nicușor Dan, va participa la reuniunea Consiliului European de vară, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 18-19 iunie 2026.

Agenda reuniunii include o serie de subiecte prioritare pentru România, precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale.

Printre altele, președintele Nicușor Dan „va evidenția, deopotrivă, importanța unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, având în vedere și Summitul UE-Republica Moldova care va fi organizat imediat după reuniunea Consiliului European, pe 22 iunie 2026”, transmite joi Administraţia Prezidenţială.

„România susține menținerea unei abordări unitare și ferme la nivel european, prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, ca urmare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, președintele Nicușor Dan va susține reflectarea adecvată în Concluziile Consiliului European a incidentelor cu recente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene și populația civilă, inclusiv în cazul României. Președintele României va sublinia importanța unei condamnări ferme a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului, prin violarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale UE. Totodată, Președintele Nicușor Dan va pleda pentru progrese concrete în ceea ce privește pregătirea pentru apărare a Uniunii, cu o atenție particulară acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului „Eastern Flank Watch”, subliniind, totodată, importanța asigurării complementarității cu NATO.”

Cadrul financiar multianual 2028-2034 reprezintă o altă temă pe agenda reuniunii Consiliului European.

Liderii europeni vor avea o primă analiză a propunerii revizuite de document orizontal („Nego-box”) şi include, pentru prima dată de la publicarea pachetului de documente privind bugetul UE de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări.

Ce va cere preşedintele pentru România

Temele pe care le va susţine președintele Nicușor Dan vizează şi necesitatea alocării „unui buget european ambițios, capabil să răspundă adecvat nevoilor țării noastre”.

„Președintele României va pleda astfel în favoarea unui buget european ambițios, capabil să răspundă adecvat nevoilor de dezvoltare ale statelor membre și obiectivelor de ansamblu ale Uniunii. De asemenea, președintele României va exprima susținerea pentru alocări naționale sporite pentru Politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună, necesitatea unor mecanisme de implementare eficiente și flexibile, care să permită statelor membre să își definească prioritățile de investiții și să își eșaloneze acțiunile în funcție de realitățile economice și sociale de la nivel național și regional. Totodată, președintele Nicușor Dan va susține necesitatea unui acces cât mai extins al statelor membre și al companiilor din întreaga Uniune la instrumentele de competitivitate din viitorul buget, cu sprijinirea rolului industriilor strategice și promovarea de lanțuri valorice cât mai cuprinzătoare în cadrul Pieței Unice. Ca linie generală, România va susține nevoia unui acord cât mai echilibrat privind viitorul Cadru financiar multianual, care să țină cont de interesele tuturor statele membre, reiterând, totodată, susținerea pentru obiectivul de formulare a acordului politic până la finalul acestui an”, mai transmite Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan mai susţine şi „avansarea agendei de competitivitate, prin consolidarea Pieței Unice și a autonomiei strategice, respectiv prin implementarea Foii de parcurs „O Europă, o piață”.