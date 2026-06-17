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Nicușor Dan pleacă la Bruxelles în plină criză politică. Ce va face șeful statului

Nicușor Dan pleacă la Bruxelles în plină criză politică. Ce va face șeful statului
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Nicușor Dan | Mediafax Foto
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Președintele Nicușor Dan pleacă la Bruxelles, mâine, în plin tumult politic în România. Șeful statului va participa la o reuniune a Consiliului European.

Nicușor Dan pleacă, mâine, la Bruxelles

Joi și vineri se desfășoară, la Bruxelles, Summitul de 2 zile al Consiliului European, iar șeful statului urmează să plece din România, mâine, în ciuda actualului context politic din țară.

Liderii UE se vor reuni pentru a analiza și dezbate teme cu impact semnificativ asupra cetățenilor și mediului de afaceri, printre care competitivitatea, bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028–2034, sprijinul pentru Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu, migrația și combaterea traficului de droguri ilicite.

De asemenea, aceștia ar urma să îl asculte și pe președintele Zelenski care va avea un discurs cu privire la cele mai recente evoluții din Ucraina.

Extinderea UEva fi un alt subiect dezbătut de lideri, car vor analiza deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, arată Consiliul. De asemenea, liderii vor discuta dezechilibrelor macroeconomice la nivel mondial și impactul acestora asupra competitivității și prosperității Europei. Discuția va viza construirea unei înțelegeri comune a provocărilor întâmpinate și orientarea lucrărilor viitoare ale Comisiei.

Discuțiile vor continua cu privire la următorul CFM. Aceștia vor discuta elementele principale ale bugetului pe termen lung, inclusiv realizarea de progrese în ceea ce privește noile resurse proprii, având ca obiectiv crearea condițiilor pentru ca un acord să fie obținut până la sfârșitul anului.

Nicușor Dan părăsește România în plin scandal politic

De menționat este însă faptul că decizia lui Nicușor Dan de a pleca la Bruxelles vine la doar câteva zile de la momentul în care hotărârea sa de a-l desemna pe Adrian Veștea premier a declanșat un adevărat scandal pe scena politică. În acest moment, șansele ca Adrian Veștea să treacă de vot au devenit mici, având în vedere că acesta nu se poate baza de voturile PNL, UDMR sau USR și ar avea nevoie de sprijinul AUR pentru a acumula cele 233 de voturi.

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