Sâmbătă, va fi adusă în ţară noua corvetă de tip HISAR produsă din Turcia. Momentul va avea loc în cadrul unei ceremonii programate pe 20 iunie, la Istanbul, de la ora 14.00.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, alături de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan.

Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, președintele Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu președinte Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie, informează Administraţia Prezidenţială.