Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan primeşte de la Recep Tayyip Erdoğan pavilionul corvetei „Contraamiral August Roman”

Nicuşor Dan primeşte de la Recep Tayyip Erdoğan pavilionul corvetei „Contraamiral August Roman”

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan primeşte de la Recep Tayyip Erdoğan pavilionul corvetei „Contraamiral August Roman”
Nicușor Dan | Mediafax Foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sâmbătă, va fi adusă în ţară noua corvetă de tip HISAR produsă din Turcia. Momentul va avea loc în cadrul unei ceremonii programate pe 20 iunie, la Istanbul, de la  ora 14.00.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, alături de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan.

Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, președintele Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu președinte Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie, informează Administraţia Prezidenţială.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Cel mai celebru monument al Greciei, restaurat după două secole
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cafeaua cu ou, cafeaua cu cărbune și alte tradiții care arată cât de diferit este consumată cafeaua în lume
FLASH NEWS Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
14:02
Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
VIDEO Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
13:51
Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
13:00
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
FLASH NEWS Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
12:24
Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese
12:13
Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese
ULTIMA ORĂ Ministrul Radu Miruţă a anulat creşterea preţului călătoriei cu metroul
11:47
Ministrul Radu Miruţă a anulat creşterea preţului călătoriei cu metroul

Cele mai noi

Trimite acest link pe