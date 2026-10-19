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Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
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Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile întrevederii cu delegația Comisiei de la Veneția, care a avut loc luni, ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Acesta a precizat că, printre tematicile abordate, s-au aflat rolul instituțiilor democratice și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

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Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a transmis liderul de la Cotroceni pe Facebook.

La întrevedere au participat Eirik Holmøyvik, vicepreședintele Comisiei de la Veneția, Laura-Iuliana Scântei, președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale și judecător al Curții Constituționale a României, Iain Cameron, președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional, precum și Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

Comisia de la Veneția (denumită oficial Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) este un organism consultativ al Consiliului Europei, format din experți independenți în drept constituțional.

Vizita a avut loc cu o zi înainte de ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Guvern Luca Niculescu. Luni și marți se desfășoară audierile miniștrilor desemnați în Cabinetul condus de Luca Niculescu.

FOTO: Facebook/@Nicusor Dan

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