Nicușor Dan a retrimis către Parlament legea care introduce pedepse penale pentru căsătoriile și conviețuirile forțate. Președintele României a semnalat riscul unor sancțiuni diferite pentru aceeași faptă și neconcordanțe cu legislația penală. În acest sens, parlamentarii vor trebui să reanalizeze textul de lege.

Parlamentul a transmis președintelui, pe 26 septembrie 2026, în vederea promulgării, Legea pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii respective, invocând suprapuneri cu prevederile privind traficul de persoane. Printre situațiile vizate se află transportarea unei persoane pentru a fi obligată să se căsătorească sau să conviețuiască împotriva voinței sale. Legea ar prevedea închisoare de la 1 la 5 ani pentru această faptă. În cazul încadrării ca trafic de persoane, Codul Penal stabilește pedepse între 5 și 12 ani.

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„Fapta este susceptibilă de dublă încadrare la acelaşi moment al consumării, cu consecinţe sancţionatorii radical diferite”, argumentează președintele în cererea de reexaminare.

Legea extinde definiția exploatării unei persoane din Codul Penal. Sunt incluse constrângerea la căsătorie sau la relații similare și obținerea de avantaje materiale în astfel de situații. Prevederile vizează și obligarea unei persoane să poarte o sarcină pentru altcineva, fiind incluse și cazurile în care sunt obținute alte beneficii de ordin material.

Ce alte nereguli a constatat Nicușor Dan

Legea vizează și adopțiile ilegale, inclusiv obținerea consimțământului prin constrângere sau înșelăciune și oferirea de beneficii materiale. Nicușor Dan avertizează că unele prevederi nu precizează clar cine răspunde penal și cine primește banii, riscând suprapuneri legislative.

Nicușor Dan consideră că legea trebuie să clarifice rolul avantajelor materiale în cazurile de căsătorie forțată sau de purtare a unei sarcini pentru altcineva. Plata către o persoană care exercită autoritate asupra victimei ar trebui tratată ca modalitate de comitere a infracțiunii, nu ca formă distinctă de exploatare, arată Știripesurse.ro.

Totodată, președintele semnalează o contradicție între noua lege și Codul Penal privind suspendarea executării pedepselor. Deși legislația interzice această măsură pentru anumite infracțiuni, actul normativ permite suspendarea în unele condiții și reducerea pedepselor pentru cei care denunță faptele sau ajută la identificarea participanților.

Legea prevede, de altfel, difuzarea zilnică, timp de 4 luni, a unor mesaje de informare la radio și TV, privind interzicerea căsătoriilor forțate și a relațiilor de tip marital cu minori sub 16 ani. Nicușor Dan reclamă neconcordanțe între avertismente și termenii juridici din lege. Astfel, el cere Parlamentului să le corecteze înainte de promulgare.