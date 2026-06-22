Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu au plecat împreună în Grecia, cu destinația insula Creta, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul. Cei doi, împreună cu partenerul de viață al vicepremierului demis, urmează să petreacă o vacanță pe litoralul grecesc.

Chirilă și Oana Gheorghiu, vacanță în Creta

Tudor Chirilă, Oana Gheorghiu și State Corneliu au fost înregistrați pe zborul FR5333, pe ruta București (OTP) – Chania, cu decolare la ora 14:35. Destinația finală a cursei este insula Creta, una dintre cele mai frecvent alese destinații de vacanță de către români în sezonul estival.

Ghinion, însă, zborul programat la ora 14.55 a avut întârziere și a reușit să decoleze, iar, în momentul publicării acestei știri, a aterizat deja în Grecia.

Cei trei au fost observați în Business Lounge, înainte de îmbarcare, de Dana Budeanu.

Oana Gheorghiu și Tudor Chirilă au o prietenie mai veche. Artistul nu a ezitat nici o clipă să o apere pe aceasta ori de câte ori a fost nevoie.

Cine este Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu

Oana Gheorghiu, vicepremier în funcție, are o relație de lungă durată cu Corneliu State. Cei doi nu sunt căsătoriți oficial, însă au împreună un fiu, care își continuă studiile în străinătate.

Corneliu State apare alături de Oana Gheorghiu în mai multe proprietăți din București. Este vorba despre două terenuri: unul cumpărat în 2005, cu o suprafață de 1.603 metri pătrați, și un al doilea achiziționat în 2017, de 144 de metri pătrați. Tot în 2017, cei doi au cumpărat și o casă de locuit în Capitală, cu o suprafață de 127,17 metri pătrați.

Corneliu State ocupă funcția de manager pentru România în cadrul companiei franceze Sodipan, activă în domeniul sistemelor de refrigerare și al soluțiilor de izolație pentru industria industrială și agroalimentară.

Prezentă pe piața românească din 2004, compania este coordonată la nivel local și regional de Corneliu State.