Prima pagină » Actualitate » „Nostradamus al Chinei” a făcut 5 previziuni sumbre pentru 2027. Ce se va întâmpla cu războiul din Iran

„Nostradamus al Chinei” a făcut 5 previziuni sumbre pentru 2027. Ce se va întâmpla cu războiul din Iran

„Nostradamus al Chinei” a făcut 5 previziuni sumbre pentru 2027. Ce se va întâmpla cu războiul din Iran
„Nostradamus al Chinei” a făcut 5 previziuni pentru 2027
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jiang Xueqin este un profesor și comentator politic sino-canadian, supranumit „Nostradamus al Chinei”. În cea mai recentă apariție publică a sa, el a prezentat cinci previziuni îngrijorătoare pentru anul 2027.

Potrivit acestuia, războiul SUA&Israel vs. Iran se va extinde, iar în America vor avea loc tulburări sociale majore. De asemenea, o criză economică mondială va cuprinde toată planeta.

„Nostradamus al Chinei” a anticipat victoria lui Donald Trump

Cunoscut pe rețelele sociale drept „Nostradamus al Chinei”, Jiang Xueqin consideră că anul 2027 ar putea aduce schimbări dramatice pe plan internațional. De la conflicte militare prelungite până la instabilitate economică și politică, veștile aduse de el nu sunt deloc bune.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Comentatorul politic și-a prezentat previziunile într-un interviu acordat realizatorului american Jack Neel și difuzat pe YouTube. Între altele, profesorul a precizat că nu are capacități supranaturale și că își construiește previziunile pornind de la obiectivele liderilor politici, deciziile acestora și comparațiile cu evenimente istorice asemănătoare.

Jiang a devenit cunoscut după ce a anticipat victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024 și implicarea directă a Statelor Unite în conflictul cu Iranul al Israelului.

Războiul din Iran se va extinde

Prima previziune se referă la extinderea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Jiang consideră că Washingtonul ar putea declanșa o operațiune militară terestră pe teritoriul iranian. Acest fapt s-ar putea transforma într-un război de lungă durată.

„Cred că acest război dintre SUA și Iran nu va face decât să se extindă. Nu există nicio cale de ieșire. Vom vedea o invazie terestră a Iranului, iar SUA vor rămâne blocate acolo. Patru ani reprezintă o estimare optimistă. Ar putea fi 10 sau 20 de ani”, a spus Jiang.

A doua previziune este legată de necesarul de militari pentru un asemenea conflict.

Comentatorul consideră că autoritățile americane vor reintroduce serviciul militar obligatoriu începând cu vârsta de 18 ani. El estimează că pregătirile legislative și administrative pentru recrutarea obligatorie ar putea fi finalizate până în 2027.

Trump președinte și din 2029? Iată cum

A treia previziune privește situația politică și măsurile de securitate din Statele Unite. Jiang consideră că Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE), instituția responsabilă de aplicarea legislației privind imigrația, va primi atribuții suplimentare. Totodată, Garda Națională, care intervine și în situații de urgență sau tulburări civile, ar putea fi mobilizată în marile orașe americane. Militari ai Gărzii Naționale sunt deja prezenți la New York. În martie 2024, autoritățile au mobilizat 750 de militari pentru a sprijini poliția în stațiile de metrou, după o serie de atacuri asupra călătorilor și angajaților. Misiunea continuă și în 2026, cu efective extinse la 1.050 de militari.

„Până în 2027, structura pentru recrutarea la nivel național trebuie să fie pregătită. ICE va deveni mult mai puternică decât își imaginează oamenii. Vor să desfășoare Garda Națională în toate marile orașe americane, deoarece se pregătesc pentru un colaps economic”, susține comentatorul chinez.

Jiang mai crede că Donald Trump ar putea încerca să rămână la putere după încheierea celui de-al doilea mandat, în 2029. Comentatorul avansează două posibilități: suspendarea Constituției în timpul unui război sau candidatura lui Trump la funcția de vicepreședinte, alături de fiul său, Donald Trump Jr., care ar candida la președinție. În cea de-a doua variantă, fiul său ar urma să renunțe la funcție după alegeri.

Constituția Statelor Unite interzice alegerea unei persoane în funcția de președinte de mai mult de două ori. Dacă pune acest plan în practică, s-ar considera că Trump nu a fost ales pentru un al treilea mandat, ci ar prelua funcția de președinte după demisia fiului său, prin procedura de succesiune, care permite vicepreședintelui să preia automat conducerea țării, fără organizarea unor noi alegeri.

Prăbușirea economiei SUA

A patra previziune se referă la prăbușirea economiei americane și la consecințele pe care un asemenea eveniment le-ar putea avea la nivel mondial. Jiang consideră că o închidere prelungită sau repetată a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor, ar putea declanșa o criză economică majoră, care s-ar resimți la nivel mondial.

Blocarea transporturilor ar determina creșterea prețurilor petrolului, a gazelor naturale și îngrășămintelor. Scumpirile s-ar transmite ulterior către toate ramurile economiei, de la alimentară la transporturi și alte produse de bază, afectând populația din numeroase țări.

„Dacă SUA pierd acest război, asta va însemna prăbușirea economiei americane!”, a avertizat Jiang.

De aici vine și a cincea previziune, care privește izbucnirea unor tulburări sociale de amploare în Statele Unite. Comentatorul anticipează proteste masive, revolte și confruntări între manifestanți și forțele federale, alimentate de nemulțumirile populației și de deteriorarea situației economice.

În previziunea sa, Jiang folosește termenul de „război civil”, referindu-se la violențe locale și confruntări repetate în marile orașe americane. Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal și Garda Națională ar putea deveni principalele instituții armate implicate în aceste confruntări.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Tragedie la una dintre cele mai mari baze militare din Canada. Mai mulți morți și răniți după ce flăcările au făcut scrum Baza Wainwright
08:59
Tragedie la una dintre cele mai mari baze militare din Canada. Mai mulți morți și răniți după ce flăcările au făcut scrum Baza Wainwright
EDUCAȚIE Vacanța de toamnă 2026. Când începe și câte zile libere au elevii. Calendarul anului școlar 2026-2027
08:07
Vacanța de toamnă 2026. Când începe și câte zile libere au elevii. Calendarul anului școlar 2026-2027
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.697. Zelenski intră la negocieri cu SUA pentru eliminarea restricțiilor impuse sistemului Starshield
07:39
Război în Ucraina, ziua 1.697. Zelenski intră la negocieri cu SUA pentru eliminarea restricțiilor impuse sistemului Starshield
ACTUALITATE 18 Octombrie, calendarul zilei: Jean-Claude Van Damme împlinește 66 de ani, Ștefan Bănică Jr. 59. Cristian Iacob face 58 de ani
07:15
18 Octombrie, calendarul zilei: Jean-Claude Van Damme împlinește 66 de ani, Ștefan Bănică Jr. 59. Cristian Iacob face 58 de ani
VIDEO EXCLUSIV Când vor începe lucrările la noul „Pasaj Basarab”, care va traversa calea ferată de la Petricani, dar și două intersecții extrem de blocate. Primarul Sectorului 2: „Este un proiect extrem de costisitor și de complex”
06:00
Când vor începe lucrările la noul „Pasaj Basarab”, care va traversa calea ferată de la Petricani, dar și două intersecții extrem de blocate. Primarul Sectorului 2: „Este un proiect extrem de costisitor și de complex”
Mediafax
Momente DE COȘMAR la bordul unui avion privat. Aeronava a PIERDUT ușa
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
Click
Cu ce se ocupa instructorul de fitness acuzat de cămătărie! Ar fi încasat 150.000 de euro din dobânzi
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
SCANDALOS Primăria orașului Limoges din Franța, o clădire istorică din 1883, a fost distrusă în urma unui incendiu declanșat de protestatari
06:00
Primăria orașului Limoges din Franța, o clădire istorică din 1883, a fost distrusă în urma unui incendiu declanșat de protestatari
EXCLUSIV Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
05:00
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
EXCLUSIV Artizanul „măcelului de la Chiajna”, temutul Costel Litrașu, reținut după ce ar fi intimidat un martor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție
05:00
Artizanul „măcelului de la Chiajna”, temutul Costel Litrașu, reținut după ce ar fi intimidat un martor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție
FLASH NEWS Tensiuni în inima Uniunii Europene: Sute de tineri studenți au protestat la Bruxelles împotriva creșterii costurilor educației
00:30
Tensiuni în inima Uniunii Europene: Sute de tineri studenți au protestat la Bruxelles împotriva creșterii costurilor educației
REACȚIE Veștea dă semnalul răscoalei în PNL, după votul de încredere dat de liberali Guvernului Niculescu
23:10
Veștea dă semnalul răscoalei în PNL, după votul de încredere dat de liberali Guvernului Niculescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe