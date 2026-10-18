„Nostradamus al Chinei” a făcut 5 previziuni sumbre pentru 2027. Ce se va întâmpla cu războiul din Iran

Jiang Xueqin este un profesor și comentator politic sino-canadian, supranumit „Nostradamus al Chinei”. În cea mai recentă apariție publică a sa, el a prezentat cinci previziuni îngrijorătoare pentru anul 2027.

Potrivit acestuia, războiul SUA&Israel vs. Iran se va extinde, iar în America vor avea loc tulburări sociale majore. De asemenea, o criză economică mondială va cuprinde toată planeta.

„Nostradamus al Chinei” a anticipat victoria lui Donald Trump

Cunoscut pe rețelele sociale drept „Nostradamus al Chinei”, Jiang Xueqin consideră că anul 2027 ar putea aduce schimbări dramatice pe plan internațional. De la conflicte militare prelungite până la instabilitate economică și politică, veștile aduse de el nu sunt deloc bune.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Comentatorul politic și-a prezentat previziunile într-un interviu acordat realizatorului american Jack Neel și difuzat pe YouTube. Între altele, profesorul a precizat că nu are capacități supranaturale și că își construiește previziunile pornind de la obiectivele liderilor politici, deciziile acestora și comparațiile cu evenimente istorice asemănătoare.

Jiang a devenit cunoscut după ce a anticipat victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024 și implicarea directă a Statelor Unite în conflictul cu Iranul al Israelului.

Războiul din Iran se va extinde

Prima previziune se referă la extinderea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Jiang consideră că Washingtonul ar putea declanșa o operațiune militară terestră pe teritoriul iranian. Acest fapt s-ar putea transforma într-un război de lungă durată.

„Cred că acest război dintre SUA și Iran nu va face decât să se extindă. Nu există nicio cale de ieșire. Vom vedea o invazie terestră a Iranului, iar SUA vor rămâne blocate acolo. Patru ani reprezintă o estimare optimistă. Ar putea fi 10 sau 20 de ani”, a spus Jiang.

A doua previziune este legată de necesarul de militari pentru un asemenea conflict.

Comentatorul consideră că autoritățile americane vor reintroduce serviciul militar obligatoriu începând cu vârsta de 18 ani. El estimează că pregătirile legislative și administrative pentru recrutarea obligatorie ar putea fi finalizate până în 2027.

Trump președinte și din 2029? Iată cum

A treia previziune privește situația politică și măsurile de securitate din Statele Unite. Jiang consideră că Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE), instituția responsabilă de aplicarea legislației privind imigrația, va primi atribuții suplimentare. Totodată, Garda Națională, care intervine și în situații de urgență sau tulburări civile, ar putea fi mobilizată în marile orașe americane. Militari ai Gărzii Naționale sunt deja prezenți la New York. În martie 2024, autoritățile au mobilizat 750 de militari pentru a sprijini poliția în stațiile de metrou, după o serie de atacuri asupra călătorilor și angajaților. Misiunea continuă și în 2026, cu efective extinse la 1.050 de militari.

„Până în 2027, structura pentru recrutarea la nivel național trebuie să fie pregătită. ICE va deveni mult mai puternică decât își imaginează oamenii. Vor să desfășoare Garda Națională în toate marile orașe americane, deoarece se pregătesc pentru un colaps economic”, susține comentatorul chinez.

Jiang mai crede că Donald Trump ar putea încerca să rămână la putere după încheierea celui de-al doilea mandat, în 2029. Comentatorul avansează două posibilități: suspendarea Constituției în timpul unui război sau candidatura lui Trump la funcția de vicepreședinte, alături de fiul său, Donald Trump Jr., care ar candida la președinție. În cea de-a doua variantă, fiul său ar urma să renunțe la funcție după alegeri.

Constituția Statelor Unite interzice alegerea unei persoane în funcția de președinte de mai mult de două ori. Dacă pune acest plan în practică, s-ar considera că Trump nu a fost ales pentru un al treilea mandat, ci ar prelua funcția de președinte după demisia fiului său, prin procedura de succesiune, care permite vicepreședintelui să preia automat conducerea țării, fără organizarea unor noi alegeri.

Prăbușirea economiei SUA

A patra previziune se referă la prăbușirea economiei americane și la consecințele pe care un asemenea eveniment le-ar putea avea la nivel mondial. Jiang consideră că o închidere prelungită sau repetată a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor, ar putea declanșa o criză economică majoră, care s-ar resimți la nivel mondial.

Blocarea transporturilor ar determina creșterea prețurilor petrolului, a gazelor naturale și îngrășămintelor. Scumpirile s-ar transmite ulterior către toate ramurile economiei, de la alimentară la transporturi și alte produse de bază, afectând populația din numeroase țări.

„Dacă SUA pierd acest război, asta va însemna prăbușirea economiei americane!”, a avertizat Jiang.

De aici vine și a cincea previziune, care privește izbucnirea unor tulburări sociale de amploare în Statele Unite. Comentatorul anticipează proteste masive, revolte și confruntări între manifestanți și forțele federale, alimentate de nemulțumirile populației și de deteriorarea situației economice.

În previziunea sa, Jiang folosește termenul de „război civil”, referindu-se la violențe locale și confruntări repetate în marile orașe americane. Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal și Garda Națională ar putea deveni principalele instituții armate implicate în aceste confruntări.