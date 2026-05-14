Pe ce dată se va termina războiul din Iran, de fapt. Predicția „noului Nostradamus”.

Athos Salome, cel supranumit „noul Nostradamus”, spune că războiul din Orientul Mijlociu va mai dura.

„Profetul” din Brazilia a vorbit despre conflictul din Iran. Salome anunță că acesta este doar începutul conflictului.

Comerțul global „a paralizat” după ce Israel și SUA au decis să atace Iranul, ucigându-l pe Liderul Suprem. Până acum, războiul din Iran s-a soldat cu mii de victime, scrie ladbible.com.

Drept răspuns, iranul a lansat un atac militar asupra aliaților SUA și a închis Strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă vitală pentru furnizarea globală de petrol și gaze.

„Noul Nostradamus” a prevestit numeroase evenimente istorice

Previziunile lui Salome vin într-un moment în care părțile implicate în război au convenit asupra unei încetări a focului.

Totuși, Athos Salome, bărbatul care a devenit celebru după ce a prevestit unele din cele mai importante evenimente globale, sugerează că războiul va mai dura în Iran.

„Există atâtea lucruri care se vor întâmpla în Iran”, susține Salome, care a profețit evenimente precum pandemia de Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și atacurile cibernetice asupra infrastructurii IT din spatele Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Afirmațiile acestuia nu par în ton cu ultimele evoluții, în situația în care Donald Trump a spus că războiul din Iran „se va încheia foarte repede”. Salome susține însă că războiul se va transforma din unul convențional în unul „de uzură”.

„Răspunsul Teheranului și potențiala detașare de trupe aliate în zonă arată că acest conflict se va transforma într-un război de uzură, nemaiîntâlnit în istorie”, a continuat „noul Nostradamus”.

„Un război dominat de cele mai noi tehnologii defensive și atacuri cibernetice nimicitoare”.

Descriind următoarele etape ale conflictului drept o „ocupație tehnologică”, Salomé a continuat: „Statele Unite nu intenționează să invadeze militar Iranul.

„Mai degrabă, încearcă să împiedice Iranul să exporte energie, asigurându-se că petrolul iranian la preț redus nu va mai ajunge niciodată în China.”

„Tabla de șah geopolitică a anului 2026 arată că Statele Unite se mișcă împotriva celor trei piloni care susțin aprovizionarea cu energie a Chinei – Iranul (Ținta imediată), Venezuela (Piesa capturată) și Rusia (Factorul armistițiu).”

„SUA vor pierde în Iran”

„Noul Nostradamus” nu este singurul medium care vorbește despre războiul din Orient.

Misticul chinez profesor Xueqin Jiang a spus, în martie, că Iranul va câștiga, în cele din urmă, războiul.

„Nu există niciun scenariu în care SUA vor câștiga acest război”, a spus Jiang. „Vor pierde și acest lucru va schimba definitiv ordinea mondială”.

