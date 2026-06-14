Nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina, în apropierea Dunării

Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis în județul Tulcea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 spre 14 iunie 2026, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Obiectivele se află în proximitatea frontierei fluviale cu România. Dou aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol. MApN a transmis un comunicat oficial în acest sens.

În jurul orei 00:10, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol. A fost monitorizat perimetrul, la granița cu Ucraina. Mesajul Ro-Alert a fost emis la ora 00:02. Alerta aeriană a încetat la ora 01:11. Cele două aeronave s-au întors în bază, la ora 01:44.

Ce transmite MApN

MApN a transmis un comunicat oficial cu privire la situația care a avut loc noaptea trecută.

„În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriana a încetat la ora 01.11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, a transmis MApN.

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