Prima pagină » Actualitate » Nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina, în apropierea Dunării

Nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina, în apropierea Dunării

Nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina, în apropierea Dunării
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis în județul Tulcea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 spre 14 iunie 2026, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Obiectivele se află în proximitatea frontierei fluviale cu România. Dou aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol. MApN a transmis un comunicat oficial în acest sens.

În jurul orei 00:10, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol. A fost monitorizat perimetrul, la granița cu Ucraina. Mesajul Ro-Alert a fost emis la ora 00:02. Alerta aeriană a încetat la ora 01:11. Cele două aeronave s-au întors în bază, la ora 01:44.

Nou mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina, în apropierea Dunării

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au survolat în zonă

Ce transmite MApN

MApN a transmis un comunicat oficial cu privire la situația care a avut loc noaptea trecută.

„În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriana a încetat la ora 01.11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, a transmis MApN.

Sursă foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Singurul sat din România care este mai mare decât Bucureștiul. Câți locuitori are
09:30
Singurul sat din România care este mai mare decât Bucureștiul. Câți locuitori are
ULTIMA ORĂ Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat. Cum justifică abandondarea cursei
09:29
Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat. Cum justifică abandondarea cursei
ANALIZĂ România între două reforme diametral opuse. A transformat internetul într-un succes patriotic, dar a lăsat energia pe mâna „băieților deștepți”
08:00
România între două reforme diametral opuse. A transformat internetul într-un succes patriotic, dar a lăsat energia pe mâna „băieților deștepți”
STUDIU Cei doi factori care tind să accelereze îmbătrânirea biologică, potrivit unui studiu. Efectele apar încă din copilărie
07:41
Cei doi factori care tind să accelereze îmbătrânirea biologică, potrivit unui studiu. Efectele apar încă din copilărie
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un vânt înfricoșător care distruge galaxii întregi
REACȚIE Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
10:16
Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
POLITICĂ Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
10:15
Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
ANALIZA de 10 Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
10:00
Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
09:58
Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
09:37
Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
PORTRET Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
09:19
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe